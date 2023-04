Kathleen será a pior inimiga dos ratos nova-iorquinos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Chama-se Kathleen Corradi a antiga funcionária do departamento de Educação que foi apresentada, esta quarta-feira, como a nova líder da guerra aos ratos em Nova Iorque, EUA.







REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Durante o anúncio, o presidente da câmara da cidade, Eric Adams, prometeu: "Os ratos vão odiar Kathy, mas estamos entusiasmados por tê-la a liderar este importante esforço."Kathleen Corradi irá liderar os esforços para combater a crescente população de ratos na cidade. "Vão ver-me muito - e muito menos ratos", garantiu a "diretora municipal de mitigação de roedores", como é oficialmente denominada. "Há uma nova xerife na cidade."Eric Adams publicou a vaga de emprego em 2022, pedindo alguém "um pouco sedento de sangue" com uma "aura geral de durão", oferecendo um salário entre 120 e 170 mil dólares (109 e 155 mil euros). Para o mayor, os ratos são "o inimigo número 1".Corradi era professora e já foi responsável por eliminar os ratos nas escolas públicas da cidade. Irá criar "formas inovadores de cortar as fontes de alimento dos ratos" e usar "novas tecnologias para detetar e exterminar populações de ratos", de acordo com um comunicado divulgado por Eric Adams.Pensa-se que vivam cerca de 2 milhões de ratos em Nova Iorque: um por cada quatro habitantes, segundo um estudo conduzido em 2014. O animal pode contaminar a comida e espalhar doenças como a leptospirose. Em 2018, àAs autoridades já limitaram o número de horas que um saco do lixo pode ficar no passeio antes de ser levado, e aprovou medidas para reduziu o desperdício alimentar.Porém, o rato tem resistido às tentativas de erradicação.