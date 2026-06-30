Engenho explosivo à porta de prédio no Mónaco faz três feridos, incluindo magnata ucraniano

As autoridades monegascas procuram um homem suspeito de ter colocado um engenho explosivo à porta de um prédio no Mónaco. Um dos feridos é o magnata ucraniano Vadym Yermolaiev, que terá ligações à Rússia.

Na noite de segunda-feira, um homem ainda não identificado fez explodir um engenho à entrada de um edifício residencial no Mónaco, ferindo três pessoas. Imagens de videovigilância mostram que o suspeito fugiu a pé e atravessou a fronteira para França.



Polícia investiga ataque com explosivos junto a prédio no Mónaco Philippe Magoni/AP

Os feridos são um casal e uma criança de 13 anos. A mulher encontra-se em estado crítico, mas o homem e a criança não correm perigo de vida. O site ucraniano Ukrainska Pravda identifica o ferido como o magnata ucraniano Vadym Yermolaiev, alvo de sanções ucranianas em 2023 devido às suas ligações à Rússia.

A polícia do Mónaco abriu uma investigação por tentativa de homicídio, avança a Associated Press, não classificando o caso como um ato de terrorismo, explicou o procurador Stéphane Thibault aos jornalistas. O motivo do crime permanece por apurar.

Numa imagem captada por câmaras de vigilância, o suspeito surge numa rua a vestir um casaco preto, calças claras, sapatos brancos e um chapéu preto que lhe oculta parcialmente o rosto. Terá abandonado o local imediatamente após a explosão, fugindo a pé e utilizando escadas para escapar por uma rua estreita até à localidade francesa vizinha de Beausoleil.

Christophe Mirmand, ministro de Estado do Mónaco, revelou à cadeia de notícias francesa LCI que as três vítimas “foram apanhadas pela explosão no momento em que atravessavam a entrada do edifício”. “Parece que a família foi especificamente visada”, sublinhou, acrescentando que o alegado autor “terá circulado pela zona várias vezes enquanto aguardava as vítimas”, segundo as imagens de vigilância.

Vadym Yermolaiev é um empresário ucraniano que construiu a sua fortuna através do Grupo Alef, um conglomerado com interesses no imobiliário comercial, indústria e agricultura. Renunciou à cidadania ucraniana e adquiriu cidadania cipriota em 2017. Em dezembro de 2023, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy impôs sanções a Yermolaiev, integradas num pacote mais amplo dirigido a indivíduos e empresas que Kiev considera terem ligações comerciais à Rússia ou a territórios ocupados pelos russos.