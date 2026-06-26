Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Oeiras compra mobiliário italiano de luxo, numa encomenda global de €4,5 milhões

Marco Alves
Marco Alves 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Nova sede da câmara terá mesa-secretária presidencial de €17 mil, sofá desenhado por Philippe Starck e várias cadeiras de €5 mil cada. Projeto faraónico de Isaltino Morais já totaliza €77 milhões

Continuam a subir os preços da nova sede da câmara de Oeiras. No início de junho, , o valor global estava  nos €71.060.830,74, muito por culpa da obra principal (a construção do próprio edifício), que começou nos 45 milhões (€44.988.677) e na altura do artigo estava nos €66.795.071,01 (entretanto, houve nova alteração dos preços, para €66.827.607,83).

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Mil Milhões de euros Milhões de euros Milhões mobiliário Oeiras Vitra Andreu World Philippe Starck
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Oeiras compra mobiliário italiano de luxo, numa encomenda global de €4,5 milhões