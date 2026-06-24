Localizado aluno do Colégio Militar que estava desaparecido após ida a discoteca em Lisboa

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Um aluno do 11.º ano do Colégio Militar, em Lisboa, foi dado como desaparecido desde o início da madrugada desta quarta-feira, após ter ido com um grupo de amigos a uma discoteca da capital. O jovem acabou por ser encontrado pela PSP ao final da manhã, na casa da namorada.



Colégio Militar Filipa Couto

Quando foi encontrado, o estudante apresentava sinais de ter ingerido muito álcool, mas estava bem de saúde.

Foi o pai do jovem de 18 anos, a participar o desaparecimento do filho na esquadra da PSP do Calvário. O denunciante referiu que o jovem foi com amigos à discoteca Lust. Segundo descrição feita por um dos amigos, o jovem encontrou outro grupo de conhecidos à entrada da discoteca e ficou junto destes. Nunca mais voltou a ser visto por eles.

O pai referiu à PSP que tentou inúmeras vezes contactar o filho por telemóvel, e chegou mesmo a ir a urgências de hospitais. Nenhuma das diligências teve sucesso.

Fonte oficial da PSP confirmou ao CM a queixa do desaparecimento e acrescentou que as patrulhas realizaram diligências na zona do desaparecimento.

A mesma fonte afirma que foi feita difusão a todo o dispositivo da PSP a nível nacional, do desaparecimento do jovem de 18 anos, residente no Cacém, concelho de Sintra.