Venezuela: Número de portugueses e lusodescendentes mortos sobe para 60

O anterior balanço, divulgado na segunda-feira à tarde, dava conta de 56 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais do duplo sismo que atingiu a Venezuela.
O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos de quarta-feira na Venezuela subiu para 60, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), havendo 87 desaparecidos.
Miguel Medina/Pool Photo via AP
De acordo com o MNE, estão desaparecidos ou incontactáveis 87 portugueses ou lusodescendentes, dos quais 51 são homens e 36 são mulheres.
Em desenvolvimento
Sismo duplo abala a Venezuela: 32 mortos e mais de 700 feridos
Dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 a apenas 39 segundos de distância sacudiram o país e foram sentidos a milhares de quilómetros, da Colômbia ao Brasil.
Epicentro · Costa norte da Venezuela
Profundidade · 10 km
Estado de emergência · Decretado por Delcy Rodríguez
32Mortos confirmadosBalanço oficial
700+FeridosHospitais sobrelotados
10kmProfundidadeSismo superficial
39sEntre os 2 abalosSismo duplo
Magnitude
7,2
1.º abaloEscala de Richter
+ 39s
Magnitude
7,5
2.º abaloO mais forte desde 1900
T = 0 s
Primeiro abalo de magnitude 7,2 atinge a costa norte da Venezuela.
+ 39 s
Segundo sismo, de magnitude 7,5 — o mais violento desde 1900 — sacode Caracas.
Minutos depois
Tremor sentido em Bogotá, Manaus e Trindade, a milhares de quilómetros do epicentro.
Primeira hora
Encerramento do Aeroporto Internacional Simón Bolívar dificulta a chegada de ajuda externa.
Madrugada
A presidente interina Delcy Rodríguez decreta estado de emergência nacional.
Manhã seguinte
Balanço oficial: 32 mortos e mais de 700 feridos. USGS emite alerta vermelho.
Caracas (epicentro)~50 km
Bogotá, Colômbia~1.000 km
Manaus, Brasil~2.300 km
Port of Spain, Trindade e Tobago~600 km
A propagação a longa distância explica-se pela elevada magnitude (7,5) e pela baixa profundidade (10 km): ondas sísmicas superficiais viajam mais longe.
O que é o PAGER?
Modelo informático do Serviço Geológico dos EUA (USGS) que cruza magnitude, densidade populacional e qualidade construtiva para estimar vítimas e perdas em minutos.
Porquê 32 vs. 10 mil?
O balanço oficial conta apenas vítimas já recuperadas. O PAGER projeta o cenário provável com base em colapsos estruturais ainda por confirmar.
Caracas: alto risco
Edifícios antigos, encostas instáveis e bairros densos elevam a vulnerabilidade — fator decisivo na estimativa do USGS.
Resgate em risco
O encerramento do Aeroporto Simón Bolívar atrasa equipas internacionais e meios pesados de busca e salvamento.
Alerta Vermelho USGSProjeção de até 10 000 vítimas mortais e perdas económicas superiores a mil milhões de dólares.
1900San Narciso — abalo destrói parte da costa caribenha venezuelana.7,7
1967Caracas — mais de 280 mortos; trauma urbano marca uma geração.6,5
1997Cariaco — colapso de escolas provoca 73 mortos no estado de Sucre.7,0
2026Sismo duplo na costa norte — o mais forte registado desde 1900.7,5
Segundo estes dados divulgados na segunda-feira à noite, entre os 60 mortos, 53 dos quais tinham também nacionalidade venezuelana, estão 10 crianças e 50 adultos.
O anterior balanço, divulgado na segunda-feira à tarde, dava conta de 56 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais do duplo sismo que atingiu a Venezuela.
Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 1.719 mortos e 5.034 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.
Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.
Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.
A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.
Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.