Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Venezuela: Número de portugueses e lusodescendentes mortos sobe para 60

Lusa 11:59
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 23 a 29 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de junho
As mais lidas

O anterior balanço, divulgado na segunda-feira à tarde, dava conta de 56 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais do duplo sismo que atingiu a Venezuela.

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos de quarta-feira na Venezuela subiu para 60, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), havendo 87 desaparecidos.

Miguel Medina/Pool Photo via AP

De acordo com o MNE, estão desaparecidos ou incontactáveis 87 portugueses ou lusodescendentes, dos quais 51 são homens e 36 são mulheres.

Em desenvolvimento
Sismo duplo abala a Venezuela:
32 mortos e mais de 700 feridos

Dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 a apenas 39 segundos de distância sacudiram o país e foram sentidos a milhares de quilómetros, da Colômbia ao Brasil.

Epicentro · Costa norte da Venezuela
Profundidade · 10 km
Estado de emergência · Decretado por Delcy Rodríguez
  • 32 Mortos confirmados Balanço oficial
  • 700+ Feridos Hospitais sobrelotados
  • 10km Profundidade Sismo superficial
  • 39s Entre os 2 abalos Sismo duplo
Magnitude
7,2
1.º abalo Escala de Richter
Magnitude
7,5
2.º abalo O mais forte desde 1900

Segundo estes dados divulgados na segunda-feira à noite, entre os 60 mortos, 53 dos quais tinham também nacionalidade venezuelana, estão 10 crianças e 50 adultos.

O anterior balanço, divulgado na segunda-feira à tarde, dava conta de 56 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais do duplo sismo que atingiu a Venezuela.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 1.719 mortos e 5.034 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Artigos Relacionados
Tópicos Sismos lusodescendente Morta Sismo Venezuela Ministério dos Negócios Estrangeiros La Guaira Caracas Serviço Geológico dos Estados Unidos União Europeia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Venezuela: Número de portugueses e lusodescendentes mortos sobe para 60