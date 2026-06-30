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Portugal

As compras de Seguro em Belém

Marco Alves
Marco Alves 07:00
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Continuam as renovações na residência oficial do Presidente da República, ainda uma herança do antecessor no cargo, Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de 10 anos em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa quis sair com os interiores do palácio de Belém com melhor aspeto, bem com os serviços com equipamentos novos.

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