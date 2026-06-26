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Portugal

Oeiras pagou 7,5 milhões de euros por "arquitetura de interiores" na nova sede

Marco Alves
Marco Alves 15:00
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Fatura total passa assim os 85 milhões, mais do que custou o novo Hospital de Sintra

A evolução dos custos - sobretudo nos últimos meses - com a construção da nova sede da câmara de Oeiras é difícil de acompanhar. Depois de esta manhã termos com mobiliário, bem como 1,3 milhões de euros com o arranjo de uma rua envolvente, há novos contratos a caminho, um deles volumoso.

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