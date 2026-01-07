O tímido Jaime, a caminho do trono do Mónaco

O filho legítimo do príncipe Alberto só tem 11 anos, mas já se senta à mesa com chefes de Estado e acompanha o pai em visitas oficiais.

Jaime Honorato Rainier Grimaldi acaba de completar 11 anos (no passado dia 10), é o quarto e o filho mais novo do príncipe Alberto do Mónaco, de 67. Nasceu dois minutos depois da sua irmã gémea, Gabriela, mas por ser o primeiro varão legítimo será o sucessor do pai no trono monegasco, segundo determina o Tratado de Péronne, de 1641, sobre a ordem de sucessão masculina do principado.



Jaime, filho do príncipe Alberto, com 11 anos, é o futuro do Mónaco DR

Jaime tem outros dois irmãos mais velhos, nascidos na época em que Alberto, filho do príncipe Rainier e de Grace Kelly, era um playboy: Jasmine Grace, de 33 anos – fruto de uma relação fugaz com a norte-americana, Tamara Rotolo – e Alexandre Coste, de 22 anos, filho de Nicole Coste, uma hospedeira de bordo togolesa. Os gémeos viveram algum tempo com o meio-irmão, no palácio de Monte Carlo, mas, segundo a mãe de Alexandre revelou à imprensa, Alexandre nunca foi aceite pela madrasta, a princesa Charlene, que aproveitou a ausência de Alberto e mandou o enteado para a ala dos empregados.

Reservado e observador

Numa entrevista à revista francesa Gala, Charlene do Mónaco, de 47 anos, abriu as portas do palácio e falou dos filhos, dizendo que Gabriela é “muito curiosa”, “interessada pelo mundo e pela vida em geral, que faz muitas perguntas e precisa de muita atenção”. Jaime “é igualmente curioso”, mas “mais reservado, mais tranquilo por natureza, mas muito observador”.