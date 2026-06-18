Quem joga hoje? Os horários e as transmissões dos jogos do Mundial

Estamos na fase de grupos do Mundial'2026, que se disputa no México, Estados Unidos e Canadá, e estes são os jogos que pode ver até ao próximo dia 28 deste mês. Para resultados e classificações, saiba tudo aqui.
Eren Derdiyok, da Suíça, em açãoAP
Quinta-feira, 18 de junho de 2026
17:00 - República Checa-África do Sul (Grupo A) - SportTV
20:00 - Suíça-Bósnia e Herzegovina (Grupo B) - SportTV, LiveModeTV e RTP
23:00 - Canadá-Qatar (Grupo B) - SportTV
Sexta-feira, 19 de junho de 2026
02:00 - México-Coreia do Sul (Grupo A) - SportTV
20:00 - Estados Unidos-Austrália (Grupo D) - SportTV
23:00 - Escócia-Marrocos (Grupo C) - SportTV
Sábado, 20 de junho de 2026
01:30 - Brasil-Haiti (Grupo C) - SportTV e LiveModeTV
04:00 - Turquia-Paraguai (Grupo D) - SportTV
18:00 - Países Baixos-Suécia (Grupo F) - SportTV
21:00 - Alemanha-Costa do Marfim (Grupo E) - SportTV, LiveModeTV e TVI
Domingo, 21 de junho de 2026
01:00 - Equador-Curaçau (Grupo E) - SportTV
05:00 - Tunísia-Japão (Grupo F) - SportTV
17:00 - Espanha-Arábia Saudita (Grupo H) - SportTV e LiveModeTV
20:00 - Bélgica-Irão (Grupo G) - SportTV
23:00 - Uruguai-Cabo Verde (Grupo H) - SportTV
Segunda-feira, 22 de junho de 2026
02:00 - Nova Zelândia-Egito (Grupo G) - SportTV
18:00 - Argentina-Áustria (Grupo J) - SportTV e LiveModeTV
22:00 - França-Iraque (Grupo I) - SportTV
Terça-feira, 23 de junho de 2026
01:00 - Noruega-Senegal (Grupo I) - SportTV
04:00 - Jordânia-Argélia (Grupo J) - SportTV
18:00 - Portugal-Uzbequistão (Grupo K) em Houston, nos EUA - SportTV, LiveModeTV e TVI
21:00 - Inglaterra-Gana (Grupo L) - SportTV
Quarta-feira, 24 de junho de 2026
00:00 - Panamá-Croácia (Grupo L) - SportTV
03:00 - Colômbia-Congo DR (Grupo K) - SportTV
20:00 - Suíça-Canadá (Grupo B) - SportTV
20:00 - Bósnia e Herzegovina-Qatar (Grupo B) - SportTV
23:00 - Escócia-Brasil (Grupo C) - SportTV e LiveModeTV
23:00 - Marrocos-Haiti (Grupo C) - SportTV
Quinta-feira, 25 de junho de 2026
02:00 - República Checa-México (Grupo A) - SportTV
02:00 - África do Sul-Coreia do Sul (Grupo A) - SportTV
21:00 - Equador-Alemanha (Grupo E) - SportTV, LiveModeTV e SIC
21:00 - Curaçau-Costa do Marfim (Grupo E) - SportTV
Sexta-feira, 26 de junho de 2026
00:00 - Japão-Suécia (Grupo F) - SportTV
00:00 - Tunísia-Países Baixos (Grupo F) - SportTV
03:00 - Turquia-Estados Unidos (Grupo D) - SportTV