Quem joga hoje? Os horários e as transmissões dos jogos do Mundial

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Fase de grupos termina dia 28 de junho.

Estamos na fase de grupos do Mundial'2026, que se disputa no México, Estados Unidos e Canadá, e estes são os jogos que pode ver até ao próximo dia 28 deste mês. Para resultados e classificações, saiba tudo .

Eren Derdiyok, da Suíça, em ação
Eren Derdiyok, da Suíça, em ação AP

Quinta-feira, 18 de junho de 2026

  • 17:00 - República Checa-África do Sul (Grupo A) - SportTV
  • 20:00 - Suíça-Bósnia e Herzegovina (Grupo B) - SportTV, LiveModeTV e RTP
  • 23:00 - Canadá-Qatar (Grupo B) - SportTV

Sexta-feira, 19 de junho de 2026

  • 02:00 - México-Coreia do Sul (Grupo A) - SportTV
  • 20:00 - Estados Unidos-Austrália (Grupo D) - SportTV
  • 23:00 - Escócia-Marrocos (Grupo C) - SportTV

Sábado, 20 de junho de 2026

  • 01:30 - Brasil-Haiti (Grupo C) - SportTV e LiveModeTV
  • 04:00 - Turquia-Paraguai (Grupo D) - SportTV
  • 18:00 - Países Baixos-Suécia (Grupo F) - SportTV
  • 21:00 - Alemanha-Costa do Marfim (Grupo E) - SportTV, LiveModeTV e TVI

Domingo, 21 de junho de 2026

  • 01:00 - Equador-Curaçau (Grupo E) - SportTV
  • 05:00 - Tunísia-Japão (Grupo F) - SportTV
  • 17:00 - Espanha-Arábia Saudita (Grupo H) - SportTV e LiveModeTV
  • 20:00 - Bélgica-Irão (Grupo G) - SportTV
  • 23:00 - Uruguai-Cabo Verde (Grupo H) - SportTV

Segunda-feira, 22 de junho de 2026

  • 02:00 - Nova Zelândia-Egito (Grupo G) - SportTV
  • 18:00 - Argentina-Áustria (Grupo J) - SportTV e LiveModeTV
  • 22:00 - França-Iraque (Grupo I) - SportTV

Terça-feira, 23 de junho de 2026

  • 01:00 - Noruega-Senegal (Grupo I) - SportTV
  • 04:00 - Jordânia-Argélia (Grupo J) - SportTV
  • 18:00 - Portugal-Uzbequistão (Grupo K) em Houston, nos EUA - SportTV, LiveModeTV e TVI
  • 21:00 - Inglaterra-Gana (Grupo L) - SportTV

Quarta-feira, 24 de junho de 2026

  • 00:00 - Panamá-Croácia (Grupo L) - SportTV
  • 03:00 - Colômbia-Congo DR (Grupo K) - SportTV
  • 20:00 - Suíça-Canadá (Grupo B) - SportTV
  • 20:00 - Bósnia e Herzegovina-Qatar (Grupo B) - SportTV
  • 23:00 - Escócia-Brasil (Grupo C) - SportTV e LiveModeTV
  • 23:00 - Marrocos-Haiti (Grupo C) - SportTV

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

  • 02:00 - República Checa-México (Grupo A) - SportTV
  • 02:00 - África do Sul-Coreia do Sul (Grupo A) - SportTV
  • 21:00 - Equador-Alemanha (Grupo E) - SportTV, LiveModeTV e SIC
  • 21:00 - Curaçau-Costa do Marfim (Grupo E) - SportTV

Sexta-feira, 26 de junho de 2026

  • 00:00 - Japão-Suécia (Grupo F) - SportTV
  • 00:00 - Tunísia-Países Baixos (Grupo F) - SportTV
  • 03:00 - Turquia-Estados Unidos (Grupo D) - SportTV
  • 03:00 - Paraguai-Austrália (Grupo D) - SportTV
  • 20:00 - Noruega-França (Grupo I) - SportTV e TVI
  • 20:00 - Senegal-Iraque (Grupo I) - SportTV

Sábado, 27 de junho de 2026

  • 01:00 - Cabo Verde-Arábia Saudita (Grupo H) - SportTV
  • 01:00 - Uruguai-Espanha (Grupo H) - SportTV
  • 04:00 - Egito-Irão (Grupo G) - SportTV
  • 04:00 - Nova Zelândia-Bélgica (Grupo G) - SportTV
  • 22:00 - Panamá-Inglaterra (Grupo L) - SportTV
  • 22:00 - Croácia-Gana (Grupo L) - SportTV

Domingo, 28 de junho de 2026

  • 00:30 - Colômbia-Portugal (Grupo K) em Miami, nos EUA - SportTV, LiveModeTV e RTP
  • 00:30 - Congo DR-Uzbequistão (Grupo K) - SportTV
  • 03:00 - Argélia-Áustria (Grupo J) - SportTV
  • 03:00 - Jordânia-Argentina (Grupo J) - SportTV

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