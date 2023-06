Encontrados destroços na área de busca pelo submersível desaparecido

A guarda costeira norte-americana afirmou que foram descobertos destroços dentro da área de busca pelo submersível Titan. Especialistas estão a avaliar as informações.







OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

Os destroços foram encontrados dentro da área de buscas perto do Titanic por um ROV. Os especialistas ainda estão a avaliar a informação, para confirmar se os destroços estão ou não ligados ao Titan. Há uma conferência de imprensa das autoridades agendada para as 15h00 (20h em Portugal Continental).



O veículo levava turistas a ver os destroços do Titanic, afundado em 1912, no fundo do Oceano Atlântico. As expedições duravam oito dias. A do Titan começou às quatro da manhã de domingo, dia 18. Uma hora e 45 minutos depois do início da viagem (com duração prevista de duas horas), o veículo perdeu o contacto com o navio Polar Prince, que esperava os seus sinais de quinze em quinze minutos.



O Titan tem a capacidade de chegar aos 4 mil metros de profundidade, o que dificulta a busca pelo submersível. Estados Unidos e Canadá disponibilizaram vários meios para resgate.



O Titan estava, alegadamente, capacitado com uma série de medidas de segurança que lhe deveriam permitir que, em caso de falha no sistema ou incapacidade do piloto, conseguisse chegar à superfície. Suspeita-se que tenha ocorrido um problema grave que impediu este mecanismo de ser acionado.



Havia cinco pessoas a bordo do submersível: Oaul-Henri Nargeolet, Hamish Harding, Stockton Rush e Shahzada e Suleman Dawood.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana