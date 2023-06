Submersível desaparecido. Robô francês está no local mas o tempo esgota-se

Uma equipa internacional de buscas encontra-se a escrutinar as proximidades do local onde se encontram os destroços do Titanic, neste que é já o quinto dia em que o submersível turístico se encontra desaparecido, e faltam poucas horas antes de o oxigénio se esgotar.







O navio de pesquisa francês Atalante, equipado com uma embarcação robótica de mergulho capaz de atingir profundidades abaixo do naufrágio do Titanic (que está a cerca de 3.800 metros de profundidade), está a ser transportado para o local. Victor6000 é um robô que tem vários braços que podem ser controlados remotamente para libertar a embarcação se estiver presa, ou para prendê-la a um navio e permitir o reboque.O navio que o transporta já abrandou junto à área de buscas. Encontra-se a cerca de 30 quilómetros do navio Polar Prince, que levou o Titan até à área por cima dos destroços.O submersível Titan, operado pela OpenGate Expeditions com sede nos Estados Unidos, iniciou a descida para explorar o Titanic às 8 da manhã de domingo, dia 18, e passada uma hora e 45 minutos da viagem de duas horas perdeu o contacto com o seu navio de apoio.A embarcação tem uma autonomia prevista de 96 horas de oxigénio, pelo que os seus tanques se vão esgotar em algum momento desta quinta-feira de manhã. É difícil calcular a hora exata uma vez que o consumo de oxigénio está dependente de fatores como a energia existente no submersível e o quão calmos estão os passageiros a bordo.Já foi possível registar ruídos submarinos, o que levou as equipas de resgate a redirecionar as buscas. Porém, a Guarda Costeira norte-americana já avançou que esses sinais não levaram a novas descobertas: "No que diz respeito especificamente aos ruídos, não sabemos o que são", afirmou o capitão da Guarda Costeira Jamie Frederick.A mulher de Stockton Rush, um dos tripulantes do submersível Titan, é descendente de dois passageiros que viajavam na primeira classe do Titanic quando este naufragou em 1912 após embater contra um icebergue. Os antepassados de Wendy Rush morreram no naufrágio.Stockton Rush é o CEO da OceanGate Expeditions, que opera o Titan.Wendy Rush é descendente de Isidor Straus e da sua mulher, Ida, duas das pessoas mais ricas a bordo do Titanic. Isidor era um magnata do retalho e era co-proprietário dos armazéns Macy. É uma das personagens do filme Titanic realizado por James Cameron.Wendy Rush é diretora de comunicações na OceanGate e já realizou três expedições até aos destroços do transatlântico em 2021, 2022 e 2023, segundo a sua página de LinkedIn.