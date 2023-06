Morreram os cinco passageiros do Titan

A OceanGate, a empresa que opera o Titan, acredita que os passageiros do submersível morreram, segundo um comunicado citado pela BBC. A Guarda Costeira norte-americana confirma que os destroços encontrados esta tarde pertenciam ao submersível e que os cinco passageiros que seguiam no veículo morreram.







"Acreditamos que o nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet perderam a vida", escreveu a empresa num comunicado."Eram verdadeiros exploradores que partilhavam um espírito de aventura e uma paixão profunda pela exploração e proteção dos oceanos", lê-se no comunicado. A OceanGate deixou ainda um agradecimento a "todos os homens e mulheres das várias organizações da comunidade internacional que disponibilizaram os seus recursos e trabalharam tanto nesta missão".Foram localizados destroços por volta das 8h55 (13h55 em Portugal continental) no fundo do oceano, a cerca de 500 metros da proa do Titanic que se acredita pertencerem ao submersível.