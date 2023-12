Giuliani declarou falência, mas deve dinheiro a quase 50 credores

Rudy Giuliani deu entrada a um pedido de falência depois ter sido condenado a pagar 148 milhões de dólares (135 milhões de euros) a duas ex-funcionárias eleitorais da Geórgia por difamação, ameaças racistas e assédio. Mas afirmou que as suas dívidas podem ascender a 500 milhões de dólares.







Reuters

No seu pedido de falência, o antigo presidente da câmara de Nova Iorque listou quase 153 milhões de dólares (cerca de 140 milhões de euros) em dívidas existentes ou potenciais, incluindo perto de um milhão de dólares (912 mil euros) em obrigações fiscais, dinheiro que deve aos seus advogados e muitos milhões de dólares em potenciais julgamentos em ações judiciais contra si. "Ninguém poderia razoavelmente acreditar que o presidente Giuliani seria capaz de pagar uma quantia punitiva tão alta", informou Ted Goodman, conselheiro político e porta-voz de Giuliani.Adiantou que o pedido de falência dará a Giuliani a "oportunidade e o tempo para entrar com um recurso, ao mesmo tempo que proporciona transparência às suas finanças sob a supervisão do tribunal de falências, para garantir que todos os credores sejam tratados de forma igual e justa durante todo o processo". No entanto, a lei de falências não permite a dissolução de dívidas resultantes de "dano intencional e malicioso" infligido a outra pessoa.Depois da derrota de Trump nas presidenciais de 2020, Rudy Giuliani defendeu que os resultados tinham sido uma fraude orquestrada pelo Partido Democrata e Joe Biden, o que levou a muitos processos em tribunal contra si. E declarou que Ruby Freeman e Wandrea "Shaye" Moss estavam envolvidos nessa fraude, o que o expôs a esta multa de quase 150 milhões de dólares.Mas estas não são as únicas dívidas a que Giuliani está obrigado. Os documentos do pedido de falência consultados pelo jornal britânico The Guardian mostram que o advogado tem de pagar várias indemnizações de mais de um milhão de dólares. Uma delas por ter dado uma palmada nas costas de um nova-iorquino, perguntando-lhe "Tudo bem, seu sacana?" (foi condenado a pagar dois milhões de dólares por agressão) ou outra multa de 1,3 milhões por falta de pagamentos à firma de advogados Davidoff, Hutcher & Citron.Num dos documentos consultados pelo The Guardian, Giuliani afirmou dever dinheiro a 49 credores e que a sua dívida estava algures entre os 100 e os 500 milhões de dólares. Informava ainda que o seu património estava avaliado entre um e dez milhões de dólares.Trump e Giuliani estão entre as 19 pessoas acusadas num processo onde há 41 indícios de uma vasta conspiração para contrariar a vontade dos eleitores da Geórgia, que escolheram o democrata Joe Biden em vez do candidato republicano para presidente dos EUA.As 13 acusações contra Giuliani, associadas a outros problemas legais, assinalam a queda aparatosa de um homem que foi celebrado como "o presidente de câmara da América" após o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001.