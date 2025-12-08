Sábado – Pense por si

Donald Trump "desiludido" com Zelensky: "Não leu o plano de paz"

Isabel Dantas 10:11
Negociações que decorreram na Flórida contaram com poucos avanços.

Donald Trump lamentou que  Volodymyr Zelensky não esteja preparado para assinar o acordo de paz 'desenhado' pelos Estados Unidos. O presidente norte-americano avança mesmo que o líder ucraniano nem o leu.

Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos AP

As declarações Trump foram proferidas depois de as negociações que decorreram durante três dias, na Flórida, terem redundado em poucos avanços. Trump deu a entender que Zelensky está a impedir o sucesso das negociações.

"Estou um pouco desiludido por o presidente Zelensky ainda não ter lido a proposta, isto até há algumas horas. A sua equipa adorou, mas ele ainda não a leu”, explicou Trump aos jornalistas, antes de participar numa cerimónia no "Kennedy Center", onde foi homenageado um seleto grupo de artistas. “Acredito que a Rússia concorda com a proposta, mas não tenho a certeza se Zelensky a aceita. A sua equipa adorou. Mas ele ainda não está pronto”. 

Filho de Trump avisa que EUA podem deixar de ser 'os idiotas com o livro de cheques': apoio à Ucrânia em causa
Não ficou claro se Trump se referia ao - considerado mais favorável a Moscovo - ou ao documento , teoricamente mais aceitável para Kiev.

Os maiores pontos de discórdia deste plano, recorde-se, residiam na questão territorial - a Ucrânia teria de ceder a Crimeia, Luhansk e Donetsk à Rússia - e na segurança, como a limitação do número de efetivos no exército ucraniano a 'apenas' 600 mil militares e a 'proibição' de o país aderir à NATO.

Volodymyr Zelensky visita esta segunda-feira Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, em Downing Street, juntamente com importantes aliados, Emmanuel Macron, presidente francês, e Friedrich Merz, chanceler alemão, para discutir as negociações. O presidente ucraniano procura reunir apoio junto dos homólogos europeus.

Tópicos Cerimónia Forças armadas Conflito guerra e paz Donald Trump Rússia Flórida Donetsk Oblast de Lugansk
Investigação
