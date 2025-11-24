Drones russos matam quatro pessoas na Ucrânia enquanto líderes discutem o fim da guerra em Genebra

O ataque a Kharkiv causou incêndios em três edifícios residenciais.

Um ataque de drones russos à cidade de Kharkiv este domingo matou quatro pessoas e fez 17 feridos, segundo o presidente de câmara da cidade, citado pela televisão britânica, BBC.

"As circunstâncias são verdadeiramente horríveis quando, apesar das negociações, as tropas russas estão a atacar alvos civis, infraestruturas civis, edifícios residenciais, quando pessoas estão a morrer - isto é um horror", escreveu o autarca Igor Terekhov no Telegram.

O ataque aconteceu enquanto oficiais norte-americanos, ucranianos e europeus estiveram reunidos em Genebra para discutir o fim da guerra, que já decorre há quatro anos.

De acordo com os serviços de emergência locais, citados pelo jornal britânico The Guardian, o ataque causou incêndios e a destruição de edifícios. "Três edifícios residenciais e uma infraestrutura ficaram em chamas", afirmaram.

O chefe da administração militar regional de Kharkiv, Oleg Synegubov, afirmou ainda que crianças de 11 e 12 anos estavam entre os civis feridos.