Morreu Constança Cunha e Sá

Jornalista e comentadora tinha 67 anos.

A jornalista Constança Cunha e Sá morreu esta terça-feira, avança a CNN Portugal. Tinha 67 anos.



Constança Cunha e Sá foi jornlausta e comentadora na TVI DR

Formada em Filosofia pela Universidade Católica de Lisboa, foi professora antes de ser jornalista, profissão que abraçou aos 29 anos, na primeira geração da revista Sábado, em 1988.

Passou pelo jornal 'Independente', onde chegou a ser diretora, pelo 'Diário Económico', escreveu no jornal I, no 'Jornal de Negócios', no 'Público' e no 'Correio da Manhã'.

Na TVI foi Editora de Política, jornalista e comentadora. Na TVI24 moderou o programa A Prova dos 9. Saiu da estação de Queluz em 2020, regressando depois em 2021.