Sábado – Pense por si

Mundo

Suspeito detido após tiroteio em centro comercial na Noruega

Correio da Manhã 10:48
As mais lidas

Estabelecimento foi evacuado, mas ainda não há dados concretos acerca de vítimas.

A polícia norueguesa foi acionada para um tiroteio num centro comercial em Oslo, na Noruega, esta segunda-feira. O suspeito foi detido.

Tiroteio em centro comercial na Noruega
Tiroteio em centro comercial na Noruega

O centro comercial foi evacuado, mas ainda não há dados concretos acerca de vítimas, segundo o The Sun.

A polícia está a realizar buscas no local. 

Tópicos Centro comercial Tiroteios Polícia Noruega
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Suspeito detido após tiroteio em centro comercial na Noruega