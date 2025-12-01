Sábado – Pense por si

Plano revisto "parece melhor" mas trabalho continua, afirma Zelensky

Presidente ucraniano admite que versão revista do plano de paz dos EUA "parece melhor", mas precisa ainda de ser trabalhada.

O tom do Presidente ucraniano foi de otimismo depois do encontro com o homólogo francês, esta segunda-feira em Paris, e de uma videoconferência com perto de uma dúzia de líderes europeus para definir os próximos passos, numa semana que se aponta como decisiva para o conflito que está prestes a entrar no quarto ano.

Emmanuel Macron recebeu o homólogo ucraniano no Eliseu.
Emmanuel Macron recebeu o homólogo ucraniano no Eliseu. Christophe Ena/AP

“É um processo, ainda não acabou”, afirmou Volodymyr Zelensky, considerando que a questão do controlo da Ucrânia sobre os seus territórios é “o mais complicado” nas discussões sobre o plano.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, fez questão de sublinhar que as negociações ainda estão numa “fase preliminar”, mas considerou a atividade diplomática intensa "um momento que pode ser um ponto de viragem" para o futuro da paz na Ucrânia e da segurança na Europa.

Após críticas da Ucrânia e dos seus aliados europeus, o Presidente norte-americano, Donald Trump, desvalorizou a estrutura original de 28 pontos do plano de paz da sua administração, que teria imposto limites à dimensão do exército da Ucrânia, bloqueado a adesão do país à NATO e exigido que a Ucrânia cedesse território, e que agora, diz, é um conceito que está a ser "aperfeiçoado".

O líder francês elogiou os esforços de paz dos EUA, mas insistiu que qualquer plano duradouro só pode ser “finalizado com os europeus à mesa”.

O presidente francês antecipa para os próximos dias "discussões cruciais" entre representantes dos EUA e parceiros ocidentais, que terão como objetivo clarificar a participação dos norte-americana nas garantias de segurança.

O gabinete de Macron indicou que foram tidas conversas com outros líderes europeus, incluindo da Grã-Bretanha, Alemanha, Polónia, Itália, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Holanda. Também estiveram presentes o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, e a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, bem como o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, em mais uma ronda de conversações na véspera do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, se reunir com o Presidente russo, Vladimir Putin.

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, mostrou-se, no entanto, preocupada de que as negociações entre EUA e Rússia possam terminar com a Ucrânia a ter de fazer mais concessões, sendo pressionada a entregar território.

“Receio que toda a pressão seja colocada sobre a vítima”, disse Kallas aos jornalistas em Bruxelas, após presidir a uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da UE, nesta segunda-feira, antecipando, ainda antes do encontro, o que pode ser “uma semana crucial”.

Com agências

