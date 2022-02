Pior do que um crime

O presidente russo apresentou como fim da «operação especial» por termo ao genocídio em Lugansk e Donetsk e os meios de comunicação governamentais estão a apresentar as movimentações militares como confinadas exclusivamente às regiões do Donbass.



Há, contudo, testemunho de entrada de forças russas na província de Kherson a partir da península da Crimeia ocupada e anexada em 2014 e em alguns pontos na fronteira com a Belarus que se associa, assim, à invasão, além de bombardeamentos de alvos estratégicos em grande parte do país.



A ocupação da totalidade das províncias de Lugansk e Donetsk, como mostra a presença de tropas russas na cidade portuária de Mariupol, é um dos fitos do ataque se tivermos em conta o apoio explícito do Kremlin à reivindicação das duas repúblicas separatistas de soberania sobre a totalidade do Donbass, incluindo os 2/3 sob controlo ucraniano.