Putin: 'Fomos forçados a tomar estas medidas'

25 de novembro de 2021 Sofia Oliveira com Ana Taborda

18 de fevereiro Sofia Oliveira com Leonor Riso

Putin afirmou, esta quinta-feira que a Rússia foi "forçada" a atacar a Ucrânia.





Putin diz que a Rússia "não teve outra hipótese senão agir de forma diferente" em relação ao conflito na Ucrânia. "Todas as nossas tentativas para mudar a situação foram inúteis", afirmou, numa declaração ao país, há instantes.A Rússia prometeu uma resposta severa às sanções europeias que venham a ser tomadas, garantindo que "não impedirão" a assistência de Moscovo aos separatistas na guerra contra a Ucrânia. "De acordo com o princípio da reciprocidade, que é a base do direito internacional, tomaremos medidas severas de retaliação", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, num comunicado."As medidas hostis da União Europeia (UE) contra a Rússia (...) não podem impedir o desenvolvimento gradual" dos laços entre Moscovo e os separatistas na Ucrânia, bem como a "prestação de assistência a estes últimos", acrescentou a nota da diplomacia russa.