Este é o novo líder dos talibãs

Com a saída dos militares norte-americanos do Afeganistão marcada para 31 de agosto, há um novo nome a reter no cenário: Mawlawi Hibatullah Akhundzada.

Em abril deste ano, o recém-eleito Joe Biden anunciou a retirada total das forças norte-americanas do Afeganistão até 11 de setembro de 2021, mas o plano foi antecipado para 31 de agosto. Os cerca de 3.500 militares dos EUA, garantiu Biden, vão mesmo voltar a casa – “Não faremos uma saída precipitada, mas sim de forma responsável, deliberada e segura.” O que se seguirá é um grande ponto de interrogação, mas há novo sujeito nesta oração da política internacional. E tem belos predicados. Chama-se Mawlawi Hibatullah Akhundzada e é o novo líder dos talibãs no Afeganistão.



Desde o anúncio da retirada americana, o país tem assistido a um recorde no número de baixas entre a população civil, com mais de 1.600 mortos em sete meses. Na semana passada, um popular comediante afegão foi assassinado com corte de garganta; no início de julho, 43 pessoas (civis e forças da autoridade afegã) foram mortas a tiro na província de Ghazni; em junho, 22 militares afegãos foram executados por combatentes talibãs; além do aumento das proibições a mulheres e perseguições a jornalistas.



Por trás de toda esta atividade parece estar Mawlawi Hibatullah Akhundzada, que sucedeu ao mulá Akhtar Mansour, morto em maio de 2016, na sequência de um ataque por drone dos EUA, ordenado pelo então Presidente Barack Obama. Mawlawi é um religioso da linha dura, originário de Panjwai, na região de Kandahar, membro da tribo Noorzai. Terá entre 55 e 60 anos e pouca vontade de mudar a estratégia dos talibãs no Afeganistão.