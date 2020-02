EUA assinam acordo de paz para terminar guerra de 18 anos no Afeganistão

Os Estados Unidos da América assinaram este sábado um acordo de paz com talibãs no Afeganistão, abrindo caminho para o fim da guerra na região depois de 18 anos de conflito. Com o tratado, os norte-americanos e os seus aliados na NATO aceitam a retirada de todas as tropas dentro de 14 meses.









"Se os talibãs e o Governo afegão cumprirem os compromissos, teremos uma boa ocasião para terminar a guerra no

mais de 4 mil soldados norte-americanos da região, reduzindo o contingente de 13 mil para 8.600. Na cerimónia em Doha, no Qatar, estiveram o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e os líderes talibãs."Se os talibãs e o Governo afegão cumprirem os compromissos, teremos uma boa ocasião para terminar a guerra no Afeganistão e trazer as nossas tropas para casa", disse Donald Trump esta sexta-feira, emcomunicado.

O acordo foi anunciado pelos talibãs a 17 de fevereiro, num pacto que incluia

a possibilidade de negociações diretas entre os rebeldes e o Governo afegão, que o movimento insurgente tinha até agora recusado, e conduzirá a um tratado permanente de paz, que termina uma guerra que remonta a 2001 e que se tornou o mais longo conflito militar em que os Estados Unidos estiveram envolvidos.





O acordo contempla ainda a retirada gradual das tropas norte-americanas e a libertação de cerca de metade dos talibãs que tinham sido feitos prisioneiros pelas forças fiéis ao regime afegão.

O primeiro passo desta nova fase passará pela libertação pelo Governo de Cabul de 5.000 dos cerca de 11.000 elementos do movimento que se encontram presos.

Para já, o acordo permite a retirada de

Com Lusa