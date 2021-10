Morreu Colin Powell, ex-secretário de Estado dos EUA

Colin Powell, ex-secretário de Estado do governo de Geoge W. Bush, morreu aos 84 anos, na sequência de complicações da covid-19.

Colin Powell, ex-secretário de Estado dos EUA, morreu aos 84 anos, na sequência de complicações da covid-19.



Colin Powell integrou a presidência de George W. Bush, entre 2001 e 2005. Foi uma das figuras centrais na ofensiva americana no Afeganistão e Iraque, pós-atentados do 11 de Setembro de 2001.



Powell foi o primeiro secretário de Estado negro. "O general Colin L. Powell, antigo secretário de Estado, morreu esta manhã devido a complicações da covid-19", escreveu a família no facebook. "Perdemos um extraordinário e adorado marido, pai, avô e ium grande americano", diz aind a nota.