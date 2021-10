Explosão em mesquita faz vários mortos no Afeganistão

Uma explosão numa mesquita no norte do Afeganistão provocou vários mortos, avançam as agências noticiosas. Em vídeos que circulam nas redes sociais também é possível ver vários corpos estendidos no chão de um edifício, não sendo possível perceber se estarão vivos.







A agência de notícia Aamaj, recolheu relatos no local que apontam para mais de 100 mortos, num atentado suicída. Entretanto outras fontes referem apenas 12 mortes confirmadas e várias dezenas de feridos. Praa já ainda não existe qualquer confirmação oficial do número de vítimas sem se sabe quem levou a cabo este ataque.No Twitter, algumas imagens partilhadas é possível ver as ruas cheias de gente, logo após a forte explosão. O rebentamento aconteceu na mesquita xiita de Seyed Abad, na província de Kunduz, durante a oração das sextas-feiras.Desde a retirada das tropas internacionais e a tomada do poder por parte dos talibãs, a 15 de agosto, que o Afeganistão tem sido sacudido por vários atentados, o maior dos quais levado a cabo à porta do aeroporto de Cabul, tendo vitimado centenas de pessoas, entre as quais soldados norte-americanos, durante o processo de retirada de cidadãos e militares estrangeiros do país. Esse ataque foi reivindicado pela fação local do Daesh.