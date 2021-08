20 anos depois, os talibã cercam Cabul e querem recuperar o poder

Os militantes talibã cercaram a cidade de Cabul, no Afeganistão. A entrada na capital começou este domingo, depois de ter sido assegurado o controlo das maiores cidades do país em apenas dez dias. As operações seguiram-se à saída das tropas norte-americanas do país.



De acordo com uma fonte dos talibã citada pela BBC, os militantes não foram autorizados a fazer disparos de celebração. Indicou ainda que os membros das forças de segurança afegãs poderiam voltar às suas casas.



A mesma fonte indica que o aeroporto e os hospitais da cidade poderão continuar a funcionar e que os fornecimentos de emergência não seriam bloqueados. Os estrangeiros podem sair de Cabul caso desejem ou registar a sua presença junto dos administradores talibã.