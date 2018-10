"Uma investigação completa, transparente e oportuna". Foi esta a promessa feita pela Arábia Saudita aos EUA numa reunião entre cúpulas governativas, em Riade, sobre o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi no passado dia 2 de Outubro, em Istambul, na Turquia. O secretário de estado norte-americano agradeceu ao rei saudita, Salman bin Abdelaziz, o "compromisso" assumido pela casa Saul sobre o processo que tem colocado Riade na "mira" da diplomacia internacional – e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o homem que realmente governa a Casa de Saud.

Estará a questão resolvida entre Washington e Riade ou as consequências ainda estarão por se conhecer? "Este episódio pode alterar muitos dos compromissos existentes no Médio Oriente", defendeu o professor universitário especializado em questões de segurança internacional Filipe Pathé Duarte em declarações à SÁBADO. E, sublinhou, torna ainda mais clara a oposição entre a Turquia e a Arábia Saudita, "dois estados que se encontram a disputar a hegemonia do Médio Oriente e do mundo islâmico e sunita". E que se encontram numa "tensão silenciosa".

O desaparecimento de Khashoggi, ex-director-geral do grupo de comunicação Al-Arab Media Group e colunista do diário norte-americano The Washington Post, depois de ter entrado no consultado do seu país na cidade turca foi um dos temas da reunião sobre assuntos regionais e bilaterais entre os dois aliados. A reacção tornada pública pela diplomacia norte-americana demonstra uma alteração de discurso. Inicialmente, o presidente dos EUA, Donald Trump, mostrou-se muito duro com o governo saudita pela ausência de uma resposta convincente sobre o paradeiro do jornalista. Mas já esta segunda-feira começou a baixar o tom, sublinhando que, numa conversa que teve com o monarca, este lhe negou ter tido conhecimento desse assunto. E lançou também a ideia de que Khashoggi possa ter sido vítima de "assassinos por conta própria".

As investigações na Turquia apontam para que Khashoggi, exilado desde 2017, tenha sido assassinado no interior do consulado saudita, o que as autoridades do país rejeitam. Crítico do regime de Riade, o jornalista era também muito próximo de algumas elites políticas sauditas, incluindo Alwaleed bin Talal, o saudita mais rico que foi detido por Mohammed bin Salman. Uma operação descrita como uma acção contra a corrupção que levou à prisão de 200 pessoas, mas que permitiu "acabar" com a oposição a MBS, como é conhecido o príncipe herdeiro.



A entrada da Rússia e da China em jogo

O mundo ocidental não pode fingir que nada se passou, para impedir que qualquer dissidência saudita seja "punível" em qualquer parte do mundo. Mas a "relação de dependência mútua entre EUA e Arábia Saudita" torna a posição de Washington fulcral. "Riade depende dos EUA por causa das importações do petróleo e da compra de armamento. Washington presida de Riade para regular o preço do petróleo e para controlar os avanços iranianos", recordou Pathé Duarte à SÁBADO. A posição do congresso norte-americano pode ter um efeito dominó pois Riade já permitiu retaliar "em dobro" qualquer sanção que possa ser aprovada. Em causa, fica o mais ambicioso plano de MBS: o programa Visão 2030, que pretende tornar o país menos dependente do petróleo e que aposta na construção de campos de golfe, resorts, hóteis e parques temáticos. O plano custa 426 mil milhões de euros e o o investimento estrangeiro é fundamental para que seja um sucesso.

O presidente dos EUA, Donald Trump, "dificilmente" aplicará sanções a Riade sem que o congresso vote a favor das mesmas. Mas se forem aprovadas, Pathé Duarte não duvida que muitas peças podem mudar. "O príncipe Mohammed bin Salman é muito activo, faz uma política externa extremamente agressiva", acrescentou o especialista, para quem a Arábia Saudita, caso as sanções avancem, terá que procurar o "fundamental investimento na Rússia e na China" para "preencher o vazio deixado por EUA e Europa". Além disso, também a posição da casa de Saud como "bloqueio" ao Irão pode estar em causa – e Washington perde um aliado na luta contra um dos maiores inimigos.