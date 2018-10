O The Washington Post, jornal no qual o jornalista saudita Jamal Khashoggi era correspondente, publicou na noite de quarta-feira o último artigo que escreveu o jornalista que no dia 2 de Outubro foi dado como desaparecido depois de ter entrado no consulado saudita em Istambul – e cuja morte já foi confirmada. Antes do texto, a editora de opinião do jornal, Karen Attiah, deixou uma nota.

"Recebi este artigo do tradutor e assistente de Jamal Khashoggi no dia a seguir a ter sido reportado o seu desaparecimento em Istambul. O The Post guardou a sua publicação porque queríamos que o Jamal voltasse para a editarmos juntos. Agora tenho que aceitar: isso não vai acontecer. Esta é a ultima peça sua que eu vou editar para o The Post. Este artigo reflecte perfeitamente o seu empenho e paixão pela liberdade no mundo Árabe. Uma liberdade pela qual deu aparentemente a vida. Vou sempre ser grata por ele ter escolhido o The Post para a sua última casa jornalística há um ano e que nos tenha dado a hipótese de trabalharmos juntos".

Intitulado "O que o mundo árabe mais precisa é de liberdade de expressão", o último artigo de Khashoggi nota que no relatório "Liberdade no Mundo", de 2018, o único país árabe classificado como "livre" é a Tunísia. Jordânia, Marrocos e Kuwait são considerados "parcialmente livres" e todos os outros são considerados "não livres".