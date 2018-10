O presidente norte-americano, Donald Trump, encorajou esta quarta-feira a divulgar qualquer gravação ou vídeo relacionada com o desaparecimento de Jamal Khashoggi... "se ela existir". Em declarações na Casa Branca, Trump negou que estivesse a tentar proteger a Arábia Saudita quanto ao desaparecimento do jornalista crítico do regime saudita. Khashoggi nunca mais foi visto depois de entrar no consulado de Istambul a 2 de Outubro.





No entanto, segundo relatos da Reuters, uma equipa de investigação saudita chegou ao local pouco depois e os oficiais turcos no local deram por terminada a investigação uma vez que os 11 membros da comitiva saudita não poderiam participar nas buscas. Entretanto, o jornal saudita Sabq avançou esta quarta-feira que o cônsul geral da Arábia Saudita na Turquia foi retirado do seu cargo e será investigado pelo país. A publicação online não deu quaisquer detalhes sobre os motivos da saída de Mohammad al-Otaibi nem o porquê de estar a ser investigado. Em comentários sobre o caso, o secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, referiu que a Arábia Saudita fez um "compromisso sério" para responsabilizar líderes e dirigentes neste caso e, esta quarta-feira, lembrou que os EUA têm de ter consciência sobre os negócios que têm com o país árabe. Fontes turcas já avançaram que existem provas que o jornalista, que escrevia para o Washington Post, foi assassinado e desmembrado no consulado. Os sauditas já classificaram as alegações como não tendo bases. Pompeo adiantou, em comunicado, que os sauditas admitiram que aconteceu alguma coisa a Khashoggi, mas não foram específicos.

O recuar de posição do líder norte-americano acontece um dia depois de ter criticado a crescente condenação global da Arábia Saudita acerca do desaparecimento de Khashoggi. Em entrevista à agência noticiosa Associated Press, Trump afirmou: "Aqui vamos nós outra vez com o ‘você é culpado até prova em contrário'".Também esta quarta-feira, uma equipa de investigadores turcos entrou no consulado saudita em Istambul. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, o objectivo seria encontrar qualquer prova que desse respostas quanto ao paradeiro do cidadão saudita.