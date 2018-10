Jamal Kashoggi entrou no consulado saudita em Istambul e nunca mais foi visto. Riade garante que saiu com vida do edifício, mas a Turquia exige que a Arábia Saudita o prove.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, exige que a Arábia Saudita prove que o jornalista Jamal Kashoggi, desaparecido desde a semana passada, saiu com vida do consultado saudita em Istambul. "Se ele [Kashoggi] deixou o edifício, há que o provar com imagens", defendeu o chefe de estado turco, defendendo que Riade dei que dar justificações sobre o paradeiro do jornalista.



Numa conferência de imprensa conjunta, com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, Erdogan exigiu "resultados da investigação tão rápidos quanto possível". "Os oficiais do consulado não podem ilibar-se dizendo apenas que [Kashoggi] deixou o edifício" com vida, na terça-feira, reforçou.



Domingo, a polícia turca admitiu que o jornalista foi morto no consulado do seu país, indicou à agência noticiosa France-Presse (AFP) uma fonte próxima do governo. "Nas suas primeiras conclusões, a polícia considera que o jornalista foi morto no consulado por uma equipa que de deslocou especialmente a Istambul e partiu no mesmo dia", declarou esta fonte.



A polícia turca já tinha referido que um grupo de sauditas se deslocou ao consulado do seu país em Istambul quando Khashoggi se encontrava no local, e que o jornalista nunca deixou a representação diplomática, onde de deslocou devido a uma questão burocrática.



O grupo, integrado por 15 pessoas "incluindo responsáveis", chegou a Istambul na terça-feira a bordo de dois aviões e partiu no mesmo dia, declarou a polícia, citada pela agência noticiosa estatal turca Anadolu.



Ao reagir às informações sobre o seu assassinato, Hatice Cengiz, a noiva turca de Jamal Khashoggi, afirmou no Twitter "não acreditar que tenha sido morto".





Previamente, a agência noticiosa turca Anadolu tinha anunciado a abertura de um inquérito judicial relacionado com o desaparecimento de Khashoggi, colaborador do jornal norte-americano The Washington Post e um crítico do poder em Riade.Segundo a noiva do jornalista, Jamal Kashoggi, de 59 anos, deslocou-se ao consulado saudita para tratar de documentos necessários para realização do respectivo casamento durante a próxima semana. Desde então, o paradeiro do jornalista é incerto.Seguindo as ordens do consulado, e tal como acontece na maioria das embaixadas do Médio Oriente por questões de segurança, o jornalista saudita não levou o telemóvel consigo.Jamal Khashoggi está exilado nos Estados Unidos desde 2017 por recear ser detido na Arábia Saudita, depois de ter criticado algumas decisões do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman e a intervenção militar de Riade no Iémen.O The Washington Post já tinha referido estar "extremamente preocupado" com Khashoggi.A Arábia Saudita encontra-se no 169.º lugar, entre 180 países, na classificação mundial relativa à liberdade de imprensa, criada pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).