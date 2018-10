Um especialista forense, polícias sauditas, elementos da agência de inteligência de Riade e elementos das forças especiais da Arábia Saudita. A imprensa turca acredita que estes elementos faziam parte do esquadrão de 15 pessoas responsável pelo desaparecimento do jornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi, que foi visto pela última vez a entrar no consolado saudita em Istambul, capital da Turquia, no passado dia 2 de Outubro.

Segundo os jornais pró-governo turcos, os detalhes dos elementos desta equipa foram obtidos através dos manifestos de voo – que têm uma lista de todos os passageiros e elementos da tripulação – e os perfis dos supostos elementos nas redes sociais relacionam-nos com as forças de elite da segurança da Arábia Saudita.

Jamal Khashoggi desapareceu na terça-feira passada, depois de entrar no consulado saudita para obter a documentação necessária para o casamento com a sua noiva turca. O jornalista é crítico do regime saudita e escrevia, entre outros, para o jornal norte-americano Washington Post, que já assumiu estar "muito preocupado".

Domingo, a polícia turca admitiu que o jornalista foi morto no consulado do seu país, indicou à agência noticiosa France-Presse (AFP) uma fonte próxima do governo. "Nas suas primeiras conclusões, a polícia considera que o jornalista foi morto no consulado por uma equipa que de deslocou especialmente a Istambul e partiu no mesmo dia", declarou esta fonte. Esta quarta-feira, ao New Tork Times, um responsável turco descreveu o que terá acontecido recorrendo a um filme de Tarantino: "Foi como no Pulp Fiction".



Os media locais têm noticiado a possibilidade desta equipa ter entrado em Istambul como uma serra para desmembrar Khashoggi. Esta ideia ganha peso quando a lista do suposto esquadrão inclui um perito forense.

O grupo, integrado por 15 pessoas "incluindo responsáveis", chegou ao aeroporto de Atatürk na terça-feira a bordo de dois aviões e partiu no mesmo dia, declarou a polícia, citada pela agência noticiosa estatal turca Anadolu. Segundo o The Guardian, as forças de segurança aeroportuária garantem que revistaram as malas dos oficiais sauditas antes da partida do primeiro grupo. Antes do segundo grupo partir, a segurança foi avisada do desaparecimento de Khashoggi e redobrou a vigilância: sete elementos da equipa saudita foram colocados numa sala de espera, enquanto as bagagens eram revistadas de novo. Em nenhum dos casos, foi detectado algo incomum, tendo os voos recebido autorização para deixar Istambul.

Esta quarta-feira, uma estação de televisão privada turca revelou imagens que mostram o jornalista Jamal Khashoggi a dirigir-se para o consulado saudita e posteriormente uma carrinha a abandonar o edifício em direcção à residência do cônsul. De acordo com a News 24, próxima do presidente turco, a carrinha fez o percurso de dois quilómetros entre o consulado da Arábia Saudita e a residência do cônsul tendo entrado na garagem da casa.

A noiva do saudita desaparecido pediu ao presidente norte-americano, Donald Trump, e à primeira-dama Melania Trump ajuda no sentido de se esclarecer o desaparecimento. No texto publicado no Washington Post, Hatice Cengiz urge também a Arábia Saudita e especialmente o rei Salman e o príncipe Mohammed bin Salman a mostrarem "sensibilidade" em relação ao caso e a "tomar a iniciativa de mostrar as imagens das câmaras de segurança do interior do consulado". Riade já negou as alegações sobre o assassinato do jornalista e escritor conhecido pelas críticas contra o executivo de Riade.

Mas esta terça-feira, foi revelado que as autoridades turcas receberam autorização para revistar o consulado da Arábia Saudita. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia explicou que que os representantes de Riade informaram que estavam "abertos à cooperação" e que permitiriam que o prédio do consulado fosse revistado. As autoridades turcas não disseram quando as instalações seriam revistadas. A Convenção de Viena decreta que os consulados tenham imunidade, mas que podem ser revistados pelo país onde estão sediados caso haja autorização do cônsul-geral.

A decisão da Arábia Saudita surgiu depois do presidente da Turquia, Recep Erdogan, ter exigido que a Arábia Saudita prove que Jamal Kashoggi, de 59 anos, saiu com vida do consultado saudita em Istambul. "Se ele [Khashoggi] deixou o edifício, há que o provar com imagens", defendeu o chefe de estado turco, acrescentando que Riade deve dar justificações sobre o paradeiro do jornalista. Numa conferência de imprensa conjunta, com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, Erdogan exigiu "resultados da investigação tão rápidos quanto possível". "Os oficiais do consulado não podem ilibar-se dizendo apenas que [Khashoggi] deixou o edifício" com vida, reforçou.

A imprensa revelou, esta terça-feira, que as autoridades turcas estão a examinar imagens de videovigilância das auto-estradas locais à procura de uma carrinha preta que terá sido usada para retirar o corpo do jornalista do consultado saudita. Este veículo será um dos seis carros que a investigação acredita terem sido usados pelo esquadrão que se deslocou de propósito a Istambul para assassinar o crítico do regime de Riade.



Segundo o relato do The Guardian, as imagens captadas pelas câmaras de segurança mostram várias caixas a serem colocadas numa das carrinhas, com matrículas diplomáticas, que abandonaram o consulado cerca de duas horas depois de Khashoggi ter entrado no edifício. Posteriormente, três das carrinhas viraram à esquerda numa estrada principal, enquanto as outras três viraram à direita. A carrinha com os vidros mais escuros foi considerada suspeita pelas autoridades e tornou-se o foco da investigação, tendo sido apanhada numa auto-estrada próxima.

Jamal Khashoggi está exilado nos Estados Unidos desde 2017 por recear ser detido na Arábia Saudita, depois de ter criticado algumas decisões do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman e a intervenção militar de Riade no Iémen. A Arábia Saudita encontra-se no 169º lugar, entre 180 países, na classificação mundial relativa à liberdade de imprensa, criada pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).