A actriz chinesa Fan Bingbing, desaparecida há quase quatro meses, foi vista em público esta segunda-feira a sair do aeroporto internacional de Pequim. Considerada a actriz mais famosa da China, não lhe era conhecido o paradeiro desde o mês de Junho, com rumores a surgirem na imprensa chinesa de que Bingbing teria sido detida pelo governo do país por suspeitas de fuga de impostos.

A primeira reaparição aconteceu através das redes sociais, das quais também tinha estado ausente desde o início do verão. No Weibo, uma das redes mais populares da China, a actriz pediu desculpa pela ausência da esfera pública e referiu que nunca tinha "passado por tormento igual na vida".

Na mesma publicação, Fan confirmou que iria pagar uma multa de 883 milhões de yuans – o equivalente a 111 milhões de euros – ao fisco chinês e elogiou o regime político do país: "Sem as excelentes políticas do Partido Comunista da China e o país, sem o carinho das pessoas, não existiria Fan Bingbing". Esta segunda-feira, e 100 dias depois do seu desaparecimento, Bingbing foi vista a deixar o aeroporto de Pequim de maneira discreta e disfarçando a cara, num vídeo que rapidamente chegou à rede Weibo.

O misterioso desaparecimento de Bingbing aconteceu numa altura em que a actriz se viu acusada de fuga a impostos devido a um contrato com uma produção chinesa. De acordo com o Global Times, a actriz terá feito parte de um esquema de "contratos yin-yang", em que são assinados dois contratos para o mesmo filme com valores diferentes: no primeiro, receberia 10 milhões de yuans - cerca de 1,25 milhões de euros - e no outro receberia 50 milhões de yuans -6,26 milhões de euros. O objectivo seria apresentar ao fisco o contrato com o valor mais baixo.

A denúncia partiu por parte do apresentador chinês Cui Yongyuan, que descreveu a prática de contratos duplos para fuga de impostos. De acordo com o South China Morning Post, Fan Bingbing terá estado detido na província de Jiangsu, por suspeitas de corrupção. No entanto, as autoridades chinesas ainda não fizeram qualquer comentário ao desaparecimento da actriz.