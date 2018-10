Um jornal turco refere que jornalista saudita desaparecido a 2 de Outubro activou o gravador do seu Apple Watch antes de entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

O jornalista saudita desaparecido a 2 de Outubro na Turquia pode ter gravado a sua própria morte. A teoria é apontada pelo jornal turco Sabah, que refere que Jamal Khashoggi terá activado a função de gravação do seu Apple Watch antes de entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

Os momentos do seu "interrogatório, tortura e assassinato foram gravados e enviados tanto para o seu telemóvel como para a sua iCloud" indica o jornal. O Sabah acrescenta ainda que as conversas com os homens envolvidos também terão sido registadas.

De acordo com a publicação, as autoridades responsáveis pela investigação descobriram o ficheiro áudio no telemóvel de Khashoggi, que estava na posse da sua esposa, Hatice Cengiz.

O Sabah refere ainda que, depois de detectarem o relógio do jornalista, os agressores terão tentado desbloqueá-lo com a impressão digital de Khashoggi e conseguido apagar algumas das gravações – mas não todas.

O problema é que, ao contrário do que o jornal turco refere, o Apple Watch não tem a capacidade de verificação de identidade através da impressão digital. Além disso, não é completamente claro como conseguiu Khashoggi transferir a gravação da conversa para o seu telemóvel, na posse da sua mulher.

A Arábia Saudita já negou o envolvimento do desaparecimento do jornalista e acrescentou que Khashoggi abandonou o consulado nessa mesma tarde. A sua mulher, por outro lado, refere que não o viu sair do local em Istambul. A Turquia já solicitou a oficiais sauditas que apresentem provas de que o seu jornalista saiu do consulado, tal como reivindicam.