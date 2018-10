A Alemanha considerou "insuficientes" as explicações da Arábia Saudita sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi e França exigiu uma "investigação exaustiva", considerando que muitas questões permanecem "sem resposta". A reacção das duas potências europeias à morte do dissidente saudita diferem da posição oficial do presidente dos EUA, Donald Trump, que considerou que as declarações oficiais de Riade são um "bom passo" para se descobrir o que aconteceu.





"As informações dadas acerca do desenrolar dos acontecimentos no consulado em Istambul são insuficientes", lê-se num comunicado conjunto da chanceler Angela Merkel e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, citado pela AFP.Os dois governantes condenaram este acto "com a máxima firmeza" e disseram esperar da Arábia Saudita "transparência sobre as circunstâncias da morte e as razões", e que sejam encontrados "os responsáveis".Também o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, considerou que as explicações dadas pela Arábia Saudita não respondem a todas as questões e exigiu uma "investigação exaustiva e diligente"."Muitas perguntas permanecem (...) sem resposta. Estas exigem uma investigação exaustiva e diligente para definir todas as responsabilidades e permitir que os responsáveis da morte de Jamal Khashoggi respondam pelos seus actos", afirmou o ministro numa declaração escrita, citada pela mesma agência.Antes, o presidente norte-americano, Donald Trump , considerou credíveis as explicações de Riade. Questionado por jornalista se julgava a versão de Riade "credível" respondeu: "Sim, Sim". "Ainda é cedo, não terminamos a nossa avaliação ou investigação, mas acho que é um passo muito importante", acrescentou em referência às revelações sauditas.Jamal Khashoggi, 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia , no dia 2 de Outubro para obter um documento para casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto. As autoridades turcas acreditam que foi morto dentro da embaixada, tendo sido desmembrado por um possível esquadrão de 15 elementos que chegou e partiu de Istambul no dia do desaparecimento.