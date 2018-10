Desde dia 2 de Outubro que o paradeiro do jornalista saudita Jamal Khashoggi é desconhecido. Foi visto pela última vez no consulado da Arábia Saudita em Istambul – onde, segundo o The Washington Post – terá sido assassinado.

O jornal norte-americano avançou na quinta-feira à noite que uma fonte das autoridades turcas garante que Khashoggi foi torturado, espancado, assassinado e teve o seu corpo desmembrado e transportado em malas pelos funcionários dos serviços secretos da Arábia Saudita, havendo gravações em áudio e vídeo que mostram o que aconteceu.



"A gravação de voz registada no interior da embaixada mostra o que aconteceu a Jamal depois de ele ter entrado", confirmou uma fonte da investigação ao jornal, sob anonimato. "Consegue-se ouvir a voz de Khashoggi e vozes de homens a falar árabe. "Consegue-se ouvir como ele foi interrogado, torturado e, depois, assassinado", acrescenta. De acordo com a mesma publicação, é possível ouvir ainda o jornalista a ser espancado.

Fonte: jornal turco Sabah

O The Washington Post conta ainda que no mesmo dia que o saudita entrou no consulado para conseguir uma autorização para se casar com a sua noiva turca, 15 elementos dos serviços secretos da Arábia Saudita aterraram na Turquia em dois jactos privados e saíram do país no mesmo dia, apesar de terem quartos num hotel reservados para quatro noites.

Duas horas e meia depois de o jornalista ter entrado no consulado em Istambul, câmaras de vigilância do próprio edifício captaram a entrada e saída de seis carros com 15 passageiros a bordo com matrículas diplomatas. Não se sabe o que estes elementos das forças secretas foram fazer ao país.

De acordo com a CNN, os serviços de inteligência dos Estados Unidos interceptaram comunicações sauditas que apontam que o aconteceu alegadamente em Istambul terá sido um plano que correu mal: o presumível objectivo dos serviços secretos do regime do príncipe Mohammed bin Salman seria capturar o jornalista e levá-lo para Arábia Saudita para ser interrogado. Khashoggi terá resistido e a violência da situação aumentou.





Fonte: jornal turco Sabah

O mesmo jornal dos EUA, para o qual Khashoggi escreveu regularmente artigos de opinião a criticar o regime saudita, principalmente a sua política doméstica e a "guerra" diplomática com o Qatar em 2017, publicou que terá sido o próprio príncipe herdeiro da Arábia Saudita a ordenar o ataque contra o jornalista.

Outra fonte confirmou à CNN que não terá sido a primeira vez que as autoridades sauditas procuraram levar o jornalista de volta para o país, tentativas que aumentaram bastante em 2017. Nos meses a seguir, na sequência de vários textos a criticar ferozmente a Arábia Saudita, o regime cortou relações com Khashoggi.





Quem é o alegado esquadrão relacionado com o desaparecimento de Khashoggi? Um especialista forense, polícias sauditas, elementos da agência de inteligência de Riade e elementos das forças especiais da Arábia Saudita. A imprensa turca acredita que estes elementos faziam parte do esquadrão de 15 pessoas responsável pelo desaparecimento do jornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi, que foi visto pela última vez a entrar no consolado saudita em Istambul, capital da Turquia, no passado dia 2 de Outubro.





Três dias antes de desaparecer, o jornalista saudita falou informalmente com um jornalista da BBC depois de uma entrevista de rádio, onde confessou que pensava que nunca poderia voltar para Arábia Saudita, dada a sua relação com o regime.

A Arábia Saudita já rejeitou quaisquer responsabilidades sobre o desaparecimento de Jamal Khashoggi e defende que este saiu do consulado pouco tempo depois de ter entrado, o que, segundo as câmaras de videovigilância do edifício, não é verdade.

O presidente turco Recep Tayiip Erdogan mostrou-se muito céptico relativamente à tese do regime saudita, garantindo que "Se um mosquito sair [do consulado] as suas câmaras vão interceptá-lo. Este incidente teve lugar no nosso país. Não podemos manter-nos em silêncio", disse aos jornalistas.