Grande parte do esquadrão de 15 elementos que as autoridades turcas acreditam estar envolvido no desaparecimento do jornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi está relacionado, de forma mais ou menos directa, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman. Nove dos membros dessa equipa, segundo o New York Times, são pessoas próximas do monarca que realmente lidera a Casa de Saud, tendo um deles feito parte do séquito durante as visitas de MBS, como é conhecido, a Espanha, França e EUA.

O jornal norte-americano conseguiu confirmar de forma independente que esses nove elementos trabalharam para os serviços de segurança sauditas, o exército ou departamentos ministeriais. Um dos elementos do alegado esquadrão é Maher Abdulaziz Mutreb, um diplomata que trabalhou na embaixada de Londres, em 2007, e que fez parte da comitiva que visitou Europa e EUA. Outros três elementos, de acordo com o mesmo jornal, foram vinculados à equipa de segurança de bin Salman, enquanto outro dos suspeitos, Salá al Tubaigy, é um especialista forense que ocupa um importante cargo no Ministério do Interior. Segundo o New Tork Times, este elemento só poderia actuar perante a ordem de alto dirigente ou governante saudita.

Khashoggi, ex-director-geral do grupo de comunicação Al-Arab Media Group e colunista do diário norte-americano The Washington Post, desapareceu no passado dia 2 de Outubro, quando se deslocou ao consultado saudita em Istambul, na Turquia, onde foi resolver problemas burocráticos. As investigações na Turquia apontam para que Khashoggi, exilado desde 2017, tenha sido assassinado no interior do consulado saudita, o que as autoridades do país rejeitam – apesar de algumas notícias apontarem no sentido de Riade ir admitir que o jornalista morreu durante um interrogatório que correu mal.

Esta quarta-feira, o canal televisivo do Qatar Al Jazeera revelou que o jornalista terá sido desmembrado com vida exactamente pelo especialista forense. Segundo o relato do jornalista Abdel Azim Mohamed, citando fontes policiais turcas, Khashoggi foi drogado mal entrou no consulado e os presentes foram aconselhados a ouvir música, para atenuar o ambiente de terror. A televisão qatariana revelou que a operação durou apenas sete minutos e corpo foi levado, em vários pedaços espalhados por diferentes malas, da representação diplomática.

Também esta quarta-feira, uma equipa de investigadores turcos entrou no consulado saudita em Istambul. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, o objectivo seria encontrar qualquer prova que desse respostas quanto ao paradeiro do cidadão saudita. No entanto, segundo relatos da Reuters, uma equipa de investigação saudita chegou ao local pouco depois e os oficiais turcos no local deram por terminada a investigação uma vez que os 11 membros da comitiva saudita não poderiam participar nas buscas.