Biden disse que Putin era um assassino. O russo desejou-lhe 'saúde'

Durante uma entrevista à ABC esta quarta-feira, um jornalista questionou a Biden se ele achava que o presidente russo é "um assassino", ao que o chefe de Estado norte-americano respondeu que sim.Durante a entrevista foi ainda referida a descoberta levada a cabo pelos serviços de inteligência norte-americanos que revelaram ter descoberto um documento que confirma as suspeitas de que Putin esteve diretamente envolvido no plano para alterar o curso das eleições norte-americanas em 2020. O obejtivo dessa campanha seria denegrir a imagem de Joe Biden para que Donald Trump fosse de novo eleito. O mesmo aconteceu em 2016, quando páginas de desinformação russa tentaram denegrir Hillary Clinton para dar vitória ao seu adversário.As suspeitas contidas no relatório já tinham sido levantadas por John Ratcliffe - que serviu como Diretor de Inteligência Nacional na administração Trump - em outubro do ano passado. "Identificámos dois atores estrangeiros, Irão e Rússia, que tomaram ações específicas para influenciar a opinião pública em relação às nossas eleições" disse na altura o diretor nacional dos serviços secretos, ainda durante a administração Trump.Mas segundo os serviços secretos norte-americanos, o Kremlin tentou mesmo influenciar figuras próximas de Donald Trump a divulgarem informações falsas sobre Biden, incluindo Rudy Giuliani, antigo advogado do ex-presidente norte-americano, que durante a campanha eleitoral fez várias declarações a tentar envolver Biden e a sua família em escândalos de corrupção na Ucrânia.Já o Irão tentou influenciar as eleições presidenciais, mas, ao contrário de Moscovo, Teerão tentou prejudicar Trump e favorecer Biden, concluíram os serviços secretos norte-americanos. Uma das estratégias seguidas pelo Irão terá sido o envio de cartas com ameaças a eleitores democratas, atribuindo-as aos Proud Boys, grupo de direita radical apoiante de Donald Trump.Mas as conclusões do relatório referem que estas operações externas não influenciaram os resultados eleitorais.Em resposta a estas descobertas, Joe Biden assegurou que Putin "vai pagar o preço" por se intrometer nos assuntos internos dos EUA. Esta quinta-feira de manhã, Putin, confrontado com as declarações de Biden, desejou "saúde" ao presidente norte-americano e acrescentou que "as pessoas costumam ver as outras como na verdade se estão a ver a si próprias". "Sobre as declarações do meu homólogo norte-americano, nós estamos mesmo, como ele disse, familiarizados. O que é que eu lhe diria? Mantenha-se saudável. Eu diria: Desejo-lhe saúde", disse Putin citado pela Bloomberg Informou ainda que em janeiro teve uma longa conversa, ao telefone, com Putin durante a qual terá dito ao seu homólogo: "Eu conheço-o e você conhece-me. Se eu comprovar que isto aconteceu, esteja preparado". O líder russo terá respondido: "Estamos entendidos".Em comunicado, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros confirma que chamou o embaixador nos EUA, Anatoly Antonov, para discutir o futuro das relações com os Estados Unidos. O objetivo desta decisão, lê-se, é evitar que as relações bilaterais se degradem de forma irreparável. "Estamos interessados em prevenir a degradação irreversível se os americanos reconhecerem os riscos envolvidos".Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, criticou o que considera ser um relatório "absolutamente infundado" e criticou ainda a postura da nova administração americana.No entanto, Biden garantiu que existem áreas em que os dois países podem colaborar, como o acordo nuclear New START.