Reality Winner, condenada por espionagem, saiu da prisão

Chamaram-lhe "o novo Snowden". Enquanto colaboradora dos Serviços Secretos, no estado da Georgia, Reality Winner, então com 25 anos e já condecorada por atos de bravura ao serviço da Força Aérea dos Estados Unidos, onde esteve seis anos, teve acesso a informações confidenciais que davam conta da manipulação de dados informáticos por parte da Rússia que poderiam ter influenciado a eleição de Trump nas presidenciais de 2016.



Corria junho de 2017 e resolveu entregá-las ao site noticioso The Intercept, que logo as publicou. Apenas uma hora após a publicação do documento secreto, que descrevia os ataques informáticos russos contra um fornecedor de software usado nas eleições, para roubar dados de funcionários eleitorais de várias localidades.



A intenção dos serviços secretos russos, acrescentou o site mais tarde, era infiltrar-se nos sistemas de voto, de modo a interferir nas eleições, desacreditar Hillary Clinton e ajudar Donald Trump a ser eleito.