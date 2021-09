YouTube abre guerra aos conteúdos anti-vacinas. Rússia ameaça bloquear a rede social

O YouTube anunciou esta quarta-feira que vai eliminar todos os vídeos cujo conteúdo tenha desinformação sobre sobre vacinas, endurecendo a sua política sobre a pandemia, que até agora censurava apenas vídeos com informação falsa sobre a vacinação contra a covid-19.

"As nossas regras de comunidade já proíbem certos tipos de desinformação médica. Já removemos conteúdo que promove tratamentos prejudiciais, como beber terebintina para curar doenças. Com o aparecimento da covid-19, reforçámos estas políticas e trabalhámos com especialistas para desenvolver 10 novas políticas sobre a covid-19 e desinformação médica", refere a rede social, que acrescenta que, desde o ano passado, já removeu 130 mil vídeos que violavam as políticas de informação sobre vacinas contra a covid-19.

Que vídeos o YouTube pode retirar?

A empresa, detida pela Google através da Alphabet, deu como exemplo de vídeos que irá retirar conteúdos que afirmam que a vacina da gripe causa infertilidade ou que a vacina contra o sarampo ou a rubéola pode causar autismo, teorias da conspiração ou negacionistas que têm sido partilhadas com maior frequência desde o início da pandemia da covid-19.