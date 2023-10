Trump aproveita ida a tribunal para se queixar de que está a ser silenciado

O antigo presidente norte-americano e candidato à Casa Branca Donald Trump esteve, esta terça-feria, em mais uma sessão do seu julgamento civil por fraude, em Nova Iorque, e aproveitou a oportunidade para dizer que este processo está a contribuir para afastar as atenções da sua campanha presidencial.







Numa aparição voluntária em tribunal, o ex-presidente dos EUA afirmou aos jornalistas: "Devia estar no Iowa agora. Devia estar em New Hampshire", referindo-se a dois dos estados importantes para o arranque da nomeação dos candidatos à Casa Branca.Esta é a terceira semana do julgamento de Nova Iorque que alega que Donald Trump inflacionou a usa fortuna para conseguir ter empréstimos mais favoráveis. Trump tem usado as suas batalhas legais para angariar fundos e para defender que todos não passam de uma caça às bruxas política.O empresário aproveitou a sua ida a tribunal para comentar uma decisão, no processo em que é acusado de tentar manipular o resultado das eleições presidenciais de 2020, anunciada ontem, segunda-feira, e que o impede de atacar verbalmente os procuradores, trabalhadores judiciais e potenciais testemunhas. "A minha voz foi-me tirada. Sou candidato à presidência e não posso falar. Isto é uma perseguição", afirmou aos jornalistas, aproveitando que esta ordem não se aplica neste processo civil.