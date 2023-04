Ataque com faca em ginásio na Alemanha provoca vários feridos

Várias pessoas ficaram feridas, esta terça-feira, depois de um ataque com uma arma branca num ginásio da cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha.





De acordo com a informação avançada pelas autoridades, o alerta foi dado perto das 17:40H e pelo menos quatro homens, entre os 20 e os 30 anos, ficaram com ferimentos graves. As vítimas acabaram por ser reencaminhadas para o hospital sendo que, na noite passada, três delas encontravam-se em risco de vida. jornal alemão Bild avança que o crime terá ocorrido num dos balneários do clube. Algumas testemunhas descreveram a arma usada como "uma faca muito grande, talvez até um facalhão" e dizem ter visto o agressor a atacar de forma indiscriminada os clientes do clube.Para o local foram reencaminhados vários agentes da polícia de Essen que deram início às buscas e interrogaram várias das testemunhas que se encontravam perto do local. Por questões de segurança, a polícia enviou para a cidade um helicóptero e as autoridades apelaram aos habitantes de Duisburg que evitassem deslocar-se para perto do local do crime.Quanto ao principal suspeito – ou suspeitos, uma vez que ainda não se sabe quantas pessoas poderão estar envolvidas no crime - terá conseguido fugir mantendo-se até ao momento em parte incerta. Apesar de ainda não serem conhecidas as motivações do ataque a imprensa alemã diz que a polícia está a assumir o caso como "um ato de loucura".Em comunicado, o ginásio John Reed já lamentou o ataque, reforçou o apoio às vítimas e garantiu que "a segurança e a saúde dos nossos membros e funcionários são a nossa principal prioridade".Com Lusa