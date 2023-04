Já começou o julgamento de 100 'golpistas' de Brasília

Perto de 1.400 pessoas foram detidas na sequência dos ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso e ao Palácio do Planalto, em janeiro de 2023.

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil deu início, esta terça-feira, ao julgamento de uma centena de apoiantes de Jair Bolsonaro envolvidos na tentativa de golpe de Estado levada a cabo em janeiro depois das eleições presidenciais que deram a vitória a Lula da Silva. À data, os chamados "três poderes da República" - a sede do STF, o Congresso e o Palácio do Planalto – foram invadidos por manifestantes, que agrediram vários militares e deixaram um rasto de destruição.