Alemanha: ataque dentro de comboio faz pelo menos dois mortos

De acordo com as autoridades alemãs o atacante terá começado a esfaquear os passageiros de forma aleatória.

Pelo menos duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, uma em estado grave, na sequência de um ataque num comboio regional no norte da Alemanha.







O incidente, segundo avança o jornal Bild , ocorreu na pequena cidade de Brokstedt, enquanto o comboio se deslocava entre Kiel e Hamburgo (região de Schleswig-Holstein).As autoridades locais deram conta de que o homem terá começado a atacar várias pessoas utilizando uma faca mas, ainda não avançaram números concretos de vítimas.O alerta terá sido dado perto das 15h e, segundo algumas testemunhas ouvidas pelo jornal alemão, o clima dentro do comboio foi de pânico.Para o local foram enviadas nove ambulâncias, três equipas médicas e um helicóptero de resgate. Já o atacante terá origem síria e, no momento em que foi detido, apresentava ferimentos nas mãos que as autoridades acreditam ter sido infligidos pelo próprio.

(em atualização)