Tiroteio em Monterey Park: Suspeito de 72 anos encontrado morto

O suspeito do massacre na Califórnia, que levou à morte dez pessoas, suicidou-se na manhã de domingo com um tiro.







Huu Can Tran foi identificado como o autor do ataque, no entanto as motivações do homem asiático de 72 anos ainda não estão claras, mas as autoridades locais afirmam que vão continuar a investigar.O homem iniciou o primeiro de dois ataques planeados num estúdio de dança em Monterey Park, cidade onde existe uma grande comunidade ásio-americana e que até já foi apelidada de "primeira Chinatown suburbana", onde disparou indiscriminadamente.Segundo as autoridades existia um segundo alvo numa outra cidade californiana, Alhambra, também de maioria ásio-americana, onde o atirador fugiu após duas das pessoas presentes em Monterey Park terem conseguido retirar-lhe a arma. As duas cidades ficam a 3,22 quilómetros de distância.Numa conferência de impressa realizada no domingo, o xerife Robert Luna e os responsáveis políticos locais elogiaram o heroísmo de dois membros da comunidade que conseguiram retirar a arma ao atacante, evitando uma segunda tragédia.Judy Chu, a deputada no Congresso americano que representa Monterey Park afirmou que a cidade já não se encontra em perigo mas considerou que ainda existem algumas perguntas sem respostas, como: "Qual foi o motivo deste tiroteio? Trata-se de um agressor de violência doméstica? Como é que a arma foi obtida?".Até ao momento já foram identificadas duas armas, incluindo um pistola com um carregador de munições de alta capacidade, o que permite que o atirador consiga disparar continuamente, não tendo de parar para recarregar, e uma pistola de assalto semiautomática com carregador de alta capacidade, que é ilegal na Califórnia.Huu Can Tran foi encontrado numa carrinha branca na manhã de domingo já morto, depois de levar um tiro, que as autoridades acreditam ter sido autoinfligido. O presidente da Câmara de Monterey Park, Henry Lo, considerou a morte do autor do ataque como "justiça" e garantiu que a "prioridade é garantir que as vítimas e os seus familiares recebem a assistência que precisam para curar e superar o trauma".Segundo a conferência de imprensa da polícia cinco homens e cinco mulheres morreram no estúdio de dança enquanto outras dez pessoas ficaram feridas e tiveram de ser transportadas para os hospitais locais. As vítimas ainda estão a ser identificadas mas os responsáveis de medicina legal acredita que tenham entre os 50 e 60 anos.O ataque ocorreu durante as celebrações do Ano Novo Lunar, momento bastante importante para as comunidades asiáticas e que é sempre celebrado com festivais tradicionais.Entre março de 2020 e março de 2022 existiram mais de 11.400 incidentes relatados de ódio contra ásio-americanos.