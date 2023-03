Polícia alemã investiga tiroteio em Salão de Testemunhas de Jeová

Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor.

Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen. #schießerei #hh0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen. Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 10, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Inicialmente tinha surgido a informação de que o assassino poderia estar em fuga mas, de acordo com o Bild, o mesmo terá sido encontrado já sem vida no sétimo andar do prédio. A polícia de Hamburgo não confirmou categoricamente a informação mas, nas redes sociais, disse "acreditar ter o atirador".Agora, os trabalhos passam por tentar descobrir se o criminoso atuava sozinho ou em rede e quais os motivos que levaram ao ataque. De forma a colaborar com a investigação, as autoridades criaram um portal na Internet que permite que qualquer pessoa carregue imagens ou vídeos "do crime ou de eventos relevantes".Olaf Scholz, presidente da Alemanha, já se pronunciou sobre o tiroteio que descreveu como "um ato brutal de violência", enviando as condolências às famílias das vítimas. Peter Tschentscher , presidente da câmara de Hamburgo, e Nancy Faeser, ministra do Interior, fizerma publicações idênticas.Nos últimos anos a Alemanha tem estado em alerta depois de terem sido perpetrados vários ataques armados. Em fevereiro de 2020 um atirador com possíveis ligações à extrema-direita matou a tiro nove pessoas na cidade de Hanau, enquanto em outubro de 2019 um criminoso disparou sobre duas pessoas perto de uma sinagoga em Halle.