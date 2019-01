Menino de dois anos caiu num poço em Totálan, Espanha, há quase uma semana. Equipas de resgate ainda têm 35 horas de trabalhos pela frente.

O pequeno Julen está preso dentro de um poço em Totalán, Málaga, desde o passado domingo. Agora em trabalhos de resgate, as autoridades divulgaram a última fotografia da criança - e foi perto do poço. De acordo com o El Mundo, a fotografia foi tirada perto do poço por um familiar, momentos antes do acidente.



Na imagem, Julen está sentado a comer batatas fritas, na propriedade onde está localizado poço onde caiu. Veja:



A máquina perfuradora que cavará o túnel para chegar até Julen Jiménez, o menino de dois anos preso num poço desde sexta-feira, começou a trabalhar este sábado. De acordo com a imprensa espanhola, durante a manhã foi criada a plataforma em que a perfuradora se apoiará.



As equipas de resgate têm pela frente pelo menos 35 horas de trabalhos: 15 destinam-se à criação do túnel vertical e as outras 20, para escavar a galeria horizontal. No entanto, esta estimativa só pode ocorrer caso não sejam encontrados obstáculos, como o maciço rochoso que atrasou os trabalhos. "Não sabemos o que vamos encontrar no caminho", avisou Ángel García Vidal, o diretor de operações de resgate.