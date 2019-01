Um erro de cálculo atrasou a última fase dos trabalhos de resgate do bebé de dois anos que caiu há dez dias num poço em Totalán, Málaga.

Um problema técnico atrasou esta terça-feira a última fase dos trabalhos de resgate de Julen Jiménez, o bebé de dois anos que caiu há dez dias num poço em Totalán, Málaga. Após ter ficado concluído, na segunda-feira, um túnel paralelo de 60 metros, um erro de cálculo dificulta o encaixe dos tubos metálicos que servem para reforçar as paredes, explica o El Español. O túnel terá assim que ser alargado para que os trabalhos possam prosseguir.

Depois da construção do túnel paralelo, com maquinaria específica, as equipas de resgate passaram à fase de construção manual de quatro metros de um túnel horizontal – com recurso a picaretas. No entanto, um desvio lateral com cerca de um metro está a impedir a colocação dos tubos metálicos, de seis metros de diâmetro, que têm de ser colocados para que os mineiros possam descer em segurança para dentro do túnel paralelo. Esta fase de ligação dos túneis deveria ter sido iniciada às 12h00 (11h00 em Lisboa) e estima-se que demore entre 12 a 14 horas.





Depois da colocação dos tubos metálicos, a equipa de oito mineiros deverá conseguir descer em segurança os 60 metros do túnel paralelo para iniciar a construção do túnel horizontal. "Gostaríamos que tivesse sido antes, mas a realidade dos materiais e das rochas que encontramos foram de extraordinária dificuldade", disse, citado pelo La Vanguardia, o delegado do Colégio de Engenheiros e Caminhos de Málaga, García Vidal.

Os trabalhos de resgate ainda podem enfrentar mais dificuldades já que é esperada chuva nos próximos dias. "Obviamente que estamos a colocar todo o nosso esforço para que o tempo seja mínimo", acrescentou Vidal.