Menino de dois anos caiu num poço em Totálan, Espanha, há quase uma semana. Equipas de resgate ainda têm 35 horas de trabalhos pela frente.

A máquina perfuradora que cavará o túnel para chegar até Julen Jiménez, o menino de dois anos preso num poço desde sexta-feira, começou a trabalhar. De acordo com a imprensa espanhola, durante a manhã foi criada a plataforma em que a perfuradora se apoiará.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">Ángel García Vidal, jefe del dispositivo técnico de rescate, dibuja en una libreta un esquema de los trabajos por hacer. <a href="https://twitter.com/hashtag/Toralan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Toralan</a> <a href="https://twitter.com/FotografiaPais?ref_src=twsrc%5Etfw">@FotografiaPais</a> <a href="https://t.co/887wevbRgG">pic.twitter.com/887wevbRgG</a></p>— Paco Puentes (@pacopuentesfoto) <a href="https://twitter.com/pacopuentesfoto/status/1086599589799620609?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de janeiro de 2019</a></blockquote>

As equipas de resgate têm pela frente pelo menos 35 horas de trabalhos: 15 destinam-se à criação do túnel vertical e as outras 20, para escavar a galeria horizontal. No entanto, esta estimativa só pode ocorrer caso não sejam encontrados obstáculos, como o maciço rochoso que atrasou os trabalhos. "Não sabemos o que vamos encontrar no caminho", avisou Ángel García Vidal, o diretor de operações de resgate.



Em 35 horas, as equipas esperam chegar até aos 71 metros de profundidade para ver se a criança está ali presa.



Julen caiu há quase uma semana num poço com 25 centímetros de diâmetro e quase 110 de profundidade em Totálan, Málaga, Espanha.