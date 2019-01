O caso de Julen Jiménez, o bebé de dois anos preso desde domingo num poço em Málaga, está a parar o mundo e leva à memória casos recentes de outras crianças em circunstâncias semelhantes. Sara, em 1980, Alfredo, em 1981, e Jessica, em 1987, viveram o mesmo pesadelo de Julen mas o desfecho dos três foi diferente. Sara, a menina espanhola de dois anos só foi recuperada dois dias depois – já sem vida. Jessica, a menina norte-americana, de 18 meses, foi resgatada com vida depois de 58 horas dentro de um poço e o jovem italiano de seis anos acabou por falecer no furo onde ficou encurralado a 60 metros da superfície.

Jessica, o milagre

O dia era 14 de outubro de 1987 e Jessica McClure brincava no pátio de casa de uma tia em Midland, no estado norte-americano do Texas, com outras crianças. A sua mãe, Reba, estava a observá-la até que entrou em casa para atender uma chamada. Minutos depois, regressou ao pátio alertada pelos gritos das outras crianças.

Segundo o Clarín, nunca se soube como a menina caiu dentro do poço e as autoridades que acudiram ao local, e que conseguiam ouvir a menina, acreditaram que tudo se resolveria rapidamente.

Para o resgate de Jessica, foram construídos vários túneis paralelos e ligações por onde fosse possível retirar a criança, mas a existência de pedra dura dificultou os trabalhos – sendo mesmo preciso chamar especialistas em trabalho de minas. A menina estava debaixo de terra há 45 horas quando o túnel lateral que ligava os dois poços ficou completo. Sem água nem comida - e com o mundo "colado" à televisão - a criança de 18 meses voltou a dar sinais de vida depois de horas em silêncio e devolveu esperança às equipas de resgate.

Para a operação de resgate, foi escolhido Robert O’Donnell, o paramédico dos bombeiros de Midland – que sofria de claustrofobia. A primeira aproximação não correu bem e, 20 minutos depois, tentou de novo: eram 19h56 locais do dia 16 de outubro de 1987 quando Jessica foi finalmente resgatada.





Devido às mazelas da queda e do resgate, a menina foi operada 15 vezes, com parte do pé direito a ter de ser amputado devido a gangrena. Jessica foi recebida na Casa Branca e, ao comemorar 25 anos em 2011, teve acesso ao fundo criado com donativos na altura do drama – cerca de 800 mil dólares, ao contrário dos 1,2 milhões angariados, devido à crise de 2008. Casou aos 19 anos, teve dois filhos e divorciou-se pouco depois.

O paramédico que a resgatou, Robert O’Donnell, nunca recuperou dos traumas causados pela operação de resgate. De herói nacional passou ao anonimato, novamente, e suicidou-se em 1995.



Alfredino, a criança que escorregou dos braços de Angelo

Alfredo Rampi não teve a mesma sorte de Jessica. Seis anos antes, a 14 de junho de 1981, foi encontrado num buraco com um total de 80 metros de profundidade e apenas 30 centímetros de largura em Vermicino, uma pequena vila na província de Roma.

O menino de seis anos, a que Itália apelidou de Alfredino, esteve mais de dois dias encurralado no poço onde viria a morrer, quatro horas depois de ser encontrado. "Estava agachado, embutido no poço estreito, com um braço levantado para cima e outro atrás das costas. Limpei-lhe os olhos e a boca. Estava empapado em barro argiloso. Não sei como é que aquele pobre rapaz podia respirar", contou na altura o espeleologista que conseguiu localizar Alfredo.

O rapaz de seis anos encontrava-se na região de Frascati de férias com os pais, a avó e o irmão mais novo, de dois anos. No dia 10 de junho, Alfredo com passear com o pai, Ferdinando, e amigos deste. Por volta das 19h20, pediu para regressar sozinho a casa. O alerta foi lançado às 20h, quando Ferdinando chegou a casa e não havia sinal do seu filho.

A hipótese de Alfredo estar encurralado num poço foi inicialmente levantada pela sua avó, Veja, mas as autoridades descartaram a hipótese por o buraco estar tapado. No entanto, um guarda decidiu voltar ao local e chamar pelo rapaz. Do outro lado, ouviu gemidos de Alfredo – a 36 metros abaixo do solo.

No resgate ao rapaz de seis anos, a primeira abordagem acabou por complicar as operações: ao enviar uma tábua de madeira presa por cordas até ao local onde Alfredino estava, a mesma ficou agarrada a duas rochas nas paredes do poço e as cordas partiram-se, tornando a entrada para o poço quando impossível. Apesar de esforços para chegar ao pedaço de madeira, os espeleologistas não conseguiram retirar a tábua do buraco.

Foi então construído um canal de túneis com dois corredores, um paralelo à localização de Alfredo e outro horizontal a este. Mas, depois de duas horas de trabalho, a primeira máquina não conseguiu escavar mais do que dois metros devido ao solo arenoso.

Os esforços continuaram e, com a ajuda de uma máquina de perfuração maior e mais potente e a primeira a voltar à ação, foi escavado um poço de 20 metros de profundidade com 50 centímetros de largura e constituída uma estratégia para entregar água e açúcar a Alfredo. Pela manhã do dia seguinte, o rapaz de seis anos já nem sequer falava e a sua pulsação era muito baixa.

À tarde, foram terminadas as duas escavações mas Alfredino não foi encontrado. Tinha escorregado no buraco e estava agora a 60 metros de profundidade. Para se voluntariar a retirá-lo, ofereceu-se Angelo Licheri, um porteiro de uma gráfica. Em três tentativas, o arnês de segurança que o segurava partiu-se. Tentou agarrar a criança pelos braços mas Alfredo deslizou ainda mais. Voltou à superfície em choque traumático e com o pulso esquerdo fraturado. Horas depois, outro espeleologista, Donato Caruso, tentou o seu resgate mas sem sucesso. "Está embutido, não consigo tirá-lo. Está como que sem vida, rígido, congelado", referiu. Alfredo estava morto.