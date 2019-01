O menino de dois anos caiu há mais de uma semana num poço em Totálan, Espanha.

Restam oito metros para chegar à profundidade a que se encontra Julen, o menino de dois anos que há mais de uma semana caiu num poço em Totálan, Málaga. Desde esse dia, os trabalhos de resgate não cessam, 24 horas por dia. Porém, têm sido dificultados devido à composição do solo: as rochas são muito duras e atrasam a perfuração. A broca da perfuradora teve que ser trocada, quando se deparou com cinco metros de granito.





Escavado o túnel lateral e paralelo ao poço onde caiu Julen, no dia 13 de janeiro, terá que ser reforçado, o que demora cerca de nove horas. Só depois será introduzida uma cápsula metálica para os socorristas peritos em resgates em minas descerem e criarem uma galeria horizontal de quatro metros. Fá-lo-ão de forma manual: com picaretas e, se possível, com martelos pneumáticos. Deverão demorar cerca de 24 horas, mas tudo depende dos materiais que encontrarem no local.









A cápsula em que entrarão os mineiros socorristas tem um diâmetro de 1,05 metros por 2,5 de altura. Foi criada para levar duas pessoas com material para escavar, ou três em caso de necessidade de resgate. Consegue trazer até à superfície até 500 quilos de detritos. Em 36 horas, foram movidos mais de 35 mil metros cúbicos de terra no Cerro de la Corona, onde desapareceu Julen.



O menino desapareceu enquanto estava com os pais, tendo caído num poço com 25 centímetros de diâmetro.