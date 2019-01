José Rosselló, pai do menino que caiu num poço de Málaga há quase duas semanas, teve de ser assistido na noite desta sexta-feira, ao sofrer uma crise de ansiedade.

De acordo com o Diario Sur, foi chamada um ambulância para a casa onde a família está alojada, em Totalán, pelas 21h00 (20h00 em Portugal). O jornal andaluz frisa que o pai de Julen foi assistido durante uma hora, numa altura em que os trabalhos dos mineiros voltaram a sofrer um atraso por causa das terríveis condições em que trabalham para abrir o túnel que os levará ao menor.



Recorde-se que os trabalhos de resgate de Julen recomeçaram esta sexta-feira, estando a menos de um metro de chegar. Segundo os meios de comunicação locais, os mineiros conseguiram escavar 3,15 dos 3,8 metros necessários para chegar à criança.



Contudo, esta sexta-feira as equipas de resgate sofreram um contratempo: os mineiros concluíram ao final da tarde que seria necessária uma nova micro-explosão para furar a rocha extremamente dura que separa o poço de salvamento daquele onde se julga estar o menino de dois anos. Esta é já a quarta vez que se torna necessário recorrer a explosivos, o que tem atrasado os trabalhos de escavação do túnel de quatro metros.



